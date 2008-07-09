Как предотвратить надвигающуюся Руину

История практически всех государств развивается по спирали, то и дело повторяясь. К сожалению, многочисленные признаки свидетельствуют, что Украина вплотную подошла к повторению одной из самых трагических и драматичных страниц своей истории – Руины.

Не верь, не бойся, не голосуй

Как и после смерти Богдана Хмельницкого, в Украине сегодня нет признанного лидера. Наша страна в который раз столкнулась с непосредственной угрозой потери своей государственности. Взаимоотношения между правящей элитой и населением практически отсутствуют, на Печерских холмах царит ощущение зазеркальной ирреальности происходящего. Досадно, но ведущих политиков не интересует падение доверия к ведущим общественным институтам, им кажется, что лично их эта проблема, словно по мановению волшебной палочки, обойдет стороной.

Через три с половиной года после драматичных президентских выборов 2004-го и за полтора года до новой президентской кампании страна пребывает в состоянии надорванности: еще не успели зажить раны, нанесенные предыдущими избирательными кампаниями, а уже проявляются новые точки противоречий. Политическая и финансовая элита пребывает в состоянии растерянности, ведь сегодня определить фаворита будущей гонки и сделать выигрышную ставку нелегко.

Увы, Президент Ющенко оказался не способным к рациональной политической деятельности и адекватному восприятию реальности. В понятной для главы государства системе ориентиров украинская политическая модель сегодня выглядит так, будто пчелиная семья перестала приносить мед, зато увлеклась непрерывным жужжанием и хаотичным движением между разными ульями.

Страшно не это, а практическое отсутствие доведенной до автоматизма государственной системы, работающей по принципу «свой – чужой» и оперативно реагирующей на вызовы. От того и создается ощущение: если на Украину неожиданно надавят, далеко не факт, что наше государство сможет сгруппироваться и спружинить в ответ. Политические конкуренты Ющенко могут выглядеть лучше только по одной причине: они не занимают президентское кресло, поэтому их недостатки и достоинства не стали предметом всеобщего обсуждения. Критические выпады в адрес действующего Президента больше напоминают стремление снизить значимость этого кресла, дабы заполучить его с наименьшими затратами. После этого «президентский ренессанс» станет только вопросом времени. Пока же Виктор Андреевич охотно рассуждает о причинах потери нашей страной зачатков государственности в ХХ веке, но крайне мало делает, чтобы вынести уроки из ошибок предшественников.

Кто следующий на троне?

Президент Ющенко позволил себе главную политическую ошибку: он не только остановился в своем развитии, но и быстро позволил себе окучмиться. Эта тенденция пострашнее давнишнего признания в том, что Виктор Андреевич приходится политическим сыном Леониду Даниловичу. При этом анализ достижений первой каденции второго и третьего президентов явно не в пользу последнего, и это делает крайне сомнительной возможность триумфального переизбрания Ющенко в январе 2010-го. Досрочные президентские выборы и вовсе могут стать личной трагедией для Виктора Андреевича. Действующий глава государства с настойчивостью, достойной куда лучшего применения, пропалывал собственное окружение, в итоге опирается на малопопулярную команду.

Юлию Тимошенко хочет занять нишу «воплощение Украины будущего». Сегодня она работает исключительно на собственную перспективу, используя давно апробированные методы повышения популярности. Железная воля лидера БЮТ подчинила ее интересам могучую кучку миллиардеров и мультимиллионеров, ставших безропотными донорами для реализации ее политических амбиций. Сама Тимошенко продолжает играть роль человека-оркестра украинской политики, отказываясь признавать, что время индивидуальных действий прошло. Ей не до сантиментов относительно идеологических ценностей, этому политику как никакому иному необходима власть в максимальном объеме. Юлия Владимировна умело маневрирует, подхватывая разные темы, достойные руководителя страны: она хорошо понимает, что замедление движения приведет к падению рейтинга – ее самого ценного на сегодня политического капитала. Пока действующий премьер борется за власть, представители значительного сегмента власти вместе с оппозиционными силами пытаются загнать ее в политический тупик. Леди Ю стоит уже в ближайшее время задуматься над тем, насколько адекватным является ее стремление к абсолютной власти в действующем политическом формате. Она не может сбрасывать со счетов простой факт: чем энергичнее ее действия, тем выше вероятность объединения оппонирующих друг другу политических игроков с целью поставить на место «сердечную выскочку».

Достойное место в когорте отечественных политических лидеров занимает Виктор Янукович. Дело вовсе не в том, что он утомлен пребыванием в оппозиции, из которой он стремится на волю, в исполнительную власть. И даже не в пресловутой гибкости главного «регионала», готового пожертвовать собственным политическим качеством ради возможности снова стать премьером. Янукович – политик с терриконовым рейтингом, который продолжает руководить крупнейшей партией по принципу меньшего зла. Его рейтинг настолько раздули в 2003 – 2004 годах, что сегодня просто невозможно найти нового лидера оппозиции. Поэтому лидер «регионалов» не слишком отличается от других политиков, хотя как главному оппоненту власти ему полагается доказывать свою принадлежность к другому «муравейнику».

Слабое, очень слабое звено

Слабым звеном отечественной власти остается Верховная Рада. Формирование парламента по закрытым партийным спискам привело к самому неприятному для законодателей результату – они в большинстве своем перестали быть интересными не только для избирателей, но и для других ветвей власти. В здании парламента перестали решать важные вопросы, а многие слуги народа сознательно превратились в «кнопкодавов». Парламент первым ощутил на себе глубину абсурда конституционных изменений, вступивших в силу 1 января 2006 года, подтверждением чему стал кризис в рядах коалиции. К тому же в нынешнем парламентском большинстве интересы оказались слишком разновекторными. Да и по структуре «сердечный» монолит мало подходит расслаивающемуся по интересам НУ–НС. Последнему уже не суждено стать единой партией, способной распластаться ради Виктора Ющенко. Не стоит думать, что досрочные парламентские выборы помогут некогда называвшемуся пропрезидентским ситуативному альянсу партий пережить масштабный кризис. Куда вероятнее громкий раскол НУ–НС и поиск его обломками новых перспективных патронов.

На роль одного из них может претендовать Арсений Яценюк. Миллионеру-экономисту, ставшему публичным политиком, хочется подольше задержаться на спикерской ступени своей карьеры, даже если это несколько выбивается из графика стремительного продвижения Арсения Петровича к вершине политического Олимпа. Яценюку так и не удалось зарекомендовать себя в роли командного игрока. Высокая сопротивляемость инициативам Банковой пока остается едва ли не наивысшей добродетелью политического вундеркинда. Самому молодому европейскому спикеру предстоит доказать (в первую очередь, самому себе), что Верховная Рада шестого созыва не будет роскошным мавзолеем для его карьеры публичного политика.

Третьей будешь?

Арсению Яценюку, как и его предшественникам на посту председателя парламента, стоит задуматься над динамикой собственного политического развития. Он так истово клянется в стремлении создавать партию из единомышленников, что стоит задуматься, насколько успешным может быть проект молодых украинских яппи. По силам ли этот проект отчаянно борющемуся за наращивание влияния политику, не прошедшему школу ежедневной кропотливой работы, требующей системности действий и осознанной гибкости, которой спикеру заметно не хватает.

Примечательно, что политологи и специалисты по избирательным технологиям предполагают появление не абстрактной третьей силы, а целенаправленных политических проектов, не опирающихся на идеологический фундамент, но располагающих немалыми ресурсами. Такова естественная реакция крупного национального капитала на творящийся на Печерских холмах бардак. Вместо финансирования развития остановившихся в своем развитии парламентских партий многим отечественным капиталистам куда выгоднее попробовать поддержать авантюрные проекты, обещающие помочь снять сливки и «отбить бабки».

Этим однодневкам понадобятся привлекательные лица на роль лидеров. Не исключено, что постарается реабилитировать себя после столичного конфуза Николай Катеринчук, да и сам мэр Киева Леонид Черновецкий со своей командой чувствует себя вправе попробовать свои силы на общенациональном уровне. «Необходимый стране» Владимир Литвин остается недооцененным в собственных глазах, а это не лучшая стартовая площадка для амбициозного политика. Экс-министру обороны Анатолию Гриценко для полноты образа «украинского де Голля» необходима маленькая победоносная война. Личное противостояние Анатолия Степановича с Президентом заменить ее не сможет. Министр внутренних дел Юрий Луценко, судя по всему, добровольно ограничил собственные политические перспективы вторыми ролями. Не исключено, что он стремится провести персональную работу над политическими ошибками или банально выдержать паузу. Досадно другое: при действующей избирательной системе куда проще провести в парламент по партийным спискам домашнего любимца олигарха, чем открыть дорогу интересным и привлекательным политикам. Похоже, нынешним партийным бонзам, независимо от цвета политического флага, совсем не интересно растить для себя преемников.

Справедливость не для всех

Наивно говорить об обвальной демократизации в условиях, когда судебная власть страны зачастую проводит закрытые аукционы на принятие нужных решений, а деятельность судов значительно политизирована. Распотрошенный и реанимированный Конституционный Суд, Верховный Суд во главе с бывшим (бывают ли они такими?) политиком и снежный ком судебных решений, вызывающих смех до икоты и скрежет зубовный. Любая попытка усовершенствования этого властного сегмента не на основе консенсуса приведет к усугублению противостояния.

Проблема реформирования Конституции оказалась неподъемным грузом для отечественного политикума. Практически все ведущие политики понимают, что нынешняя редакция Основного Закона не соответствует ни их интересам, ни украинским реалиям, ни местами – здравому смыслу. Написанная в расчете на сильные и ответственные политические партии, зрелых руководителей Конституция стала насмешкой над украинским политическим бытием. Однако понимания этого досадного факта оказалось недостаточно для консолидации в выработке новых правил политической игры. Иногда кажется, что для реформирования Конституции необходим еще один глубочайший кризис государственного масштаба, который страна может не перенести. Наши политики так часто апеллируют к зарубежным посредникам, что впору ожидать привлечения иностранных специалистов к написанию компромиссного варианта Конституции.

Не задерживаться на распутье

Украине приходится выбирать между ложными ориентирами – совершать «большую прогулку» в евроатлантическом предбаннике или семенить в кильватере российской внешней политики. Отечественные политики никак не могут поверить, что Украина является слишком крупной для быстрого продвижения по пути евроинтеграции, но недостаточно большой, чтобы ее руководство могло позволить себе вести пассивную политику в ожидании геополитической манны небесной. Порой кажется, что в страну вновь вернулась эйфория начала 90-х годов ХХ века, когда казалось, что после провозглашения независимости окружающие страны станут менять украинское сало на золото на вес в пропорции один к одному. К тому же в нашей стране все больше наблюдается несоответствие между политическими нормами для внутреннего и внешнего пользования.

Украинские политики оказались не способными дорасти до Майдана, независимо от того, стояли ли они в те революционные дни на его трибуне или были в роли обличаемых ораторами. И нынешняя власть, и нынешняя оппозиция полны уверенности, что являются не слугами народа, а богоизбранными обитателями властных палат, в которых есть внутренний кодекс поведения, а ответственность перед иными (избирателями) минимальна. Те, кто претендует на право называться элитой, стремительно отделяются от материнского тела своего народа, без зазрения совести перегрызая пуповину.

Подобное в украинской истории уже неоднократно было, разве только с той разницей, что сегодняшний уровень глобализации позволяет оперативно анализировать и проводить аналогии. Украина вновь разделена, ее вожди снова равняются на Москву и на Европу, нет авторитетного лидера, способного действовать решительно и в интересах страны. В общественном сознании полно ложных вызовов, оттеняющих настоящие проблемы, требующих оперативного вмешательства и решения. Наверное, единственный выход из сложившейся ситуации – это некий хотя бы временный пакт о ненападении, диалог, отказ от навешивания ярлыков и признание права политических оппонентов на существование. Если наши политики не могут договариваться самостоятельно, пусть призывают посредников, которым доверяют. Желательно – из числа отечественных моральных авторитетов, пока таковые остались. В противном случае страусиная позиция украинской элиты может обернуться если не потерей государственности, то значительным ограничением самостоятельности Киева в принятии решений. Украинцы слишком долго были нацией без государства, чтобы еще раз повторить это участь, приняв ее из рук своих слуг народа.

Три орешка для Украины

Уже традиционно перед нашей страной три варианта дальнейшего развития ситуации. Оптимистический – консенсус элит, отказ от взаимного уничтожения оппонирующими партиями и выход на авансцену большой политики новых персонажей, способных быть, а не казаться, действовать не в рамках партийных программ, а на основе национальных интересов. Пессимистический – углубление противоречий, череда выборов без выбора, отслоение элиты и шулерская сдача национальных интересов. Умеренно-реалистичный – вынужденное сближение позиций власти и оппозиции, борьба с последствиями грядущего экономического и продолжающегося политического кризисов.

Как ни банально, Украине нужны не только украинские граждане, но и украинские политики. Пока они в дефиците, говорить о реализации как государства не приходится.

Евгений Магда