Военные встретились с производителями оборудования, которое защищает авиацию от ПЗРК

Участники встречи обсудили перспективы сотрудничества между иностранным производителем оборудования для защиты авиационной техники (Selex ES) и Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины.

Во время встречи командующий Воздушных Сил ВС Украины генерал-полковник Юрий Байдак отметил острую необходимость установки дополнительной защиты на украинские военные самолеты, и выразил заинтересованность в предложении иностранных производителей.

- Нас очень беспокоит вопрос защиты самолетов и вертолетов от переносных зенитно-ракетных комплексов и других ракет, которые постоянно используют террористы на востоке страны, - отметил командующий Воздушных Сил ВС Украины генерал-полковник Юрий Байдак. - Поэтому мы, по возможности, и при наличии средств, через соответствующие заключенные договоренности и договоры между нашими странами планируем заказывать продукцию у этой компании.

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- Конечно, ради защиты своей авиатехники мы в первую очередь будем использовать продукцию отечественных производителей. В то же время, оборудование, которое не производится нашими отечественными предприятиями, мы будем заказывать заграницей, - подчеркнул генерал-полковник Юрий Байдак.

Командующий Воздушных Сил сообщил, что проинформирует руководство оборонного ведомства о встрече, и доложит о необходимости закупки защитного оборудования для отечественной военной авиации.

В завершение встречи генерал-полковник Юрий Байдак поблагодарил работников фирмы Selex ES за возможность провести переговоры, и выразил уверенность в перспективе будущего сотрудничества.

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Справка. Компания Selex ES занимается разработкой, изготовлением и установкой на военную и гражданскую авиатехнику специального оборудования, которое позволяет защищать самолеты и вертолеты от поражения наземными переносными зенитно-ракетными комплексами, а также другими ракетами. Известная на весь мир фирма, которая пользуется спросом во всем мире, не только производит продукцию, но и предоставляет своих специалистов для установки и обслуживания специального оборудования.