Президент Украины провел с Папой Римским 30-минутную встречу.

В итальянском городе Кастель-Гандольфо состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Папой Римским Львом XIV. Аудиенция прошла в резиденции понтифика на вилле Барберини и, по предварительным данным, продлилась около 30 минут.

Как сообщает пресс-служба Святого Престола, беседа прошла в "сердечной атмосфере". Ключевой темой разговора стала война в Украине и поиск путей ее завершения, пишет Sky News.

"Святейший Отец вновь подчеркнул необходимость продолжения диалога и выразил горячую надежду, что нынешние дипломатические инициативы могут привести к справедливому и длительному миру", — говорится в официальном коммюнике.

Помимо дипломатии, стороны обсудили острые гуманитарные проблемы. В частности, Папа Римский акцентировал внимание на необходимости освобождения военнопленных, а также обеспечения возвращения депортированных украинских детей в их семьи.

Ранее УНИАН сообщал, что посредническая роль Ватикана относительно прекращения российской военной агрессии в Украине является ограниченной. На вопрос журналиста относительно усилий Святого Престола по продвижению мира в Украине, Пара Римский вспомнил призывы к обеим сторонам.

Кроме того, мы также рассказывали о предыдущей встрече Зеленского и Папы Римского. Тогда глава украинского государства прибыл в Италию для участия в международной Конференции по восстановлению Украины в Риме.

