Папа Римский Лев XIV выразил свое мнение, что посредническая роль Ватикана относительно прекращения российской военной агрессии в Украине является ограниченной, пишет Vatican News.

На вопрос журналиста относительно усилий Святого Престола по продвижению мира в Украине, Пара Римский вспомнил призывы к обеим сторонам, которые были озвучены в последние месяцы.

"Мир является единственным ответом, альтернативой бессмысленному убийству людей с обеих сторон после стольких лет - в этом конкретном конфликте, но и в других конфликтах. Я думаю, что людей нужно как-то пробудить, чтобы они поняли, что есть другой способ решить эту проблему", - отметил понтифик.

Также Папа Римский Лев высказался и относительно озвученных ранее Ватиканом предложений выступить посредником в конфликтах, включая возможность проведения переговоров между Россией и Украиной.

"Святой Престол с начала войны приложил большие усилия, чтобы сохранить позицию, которая... [является] действительно нейтральной. Я бы различал голос Святого Престола, который выступает за мир, и роль посредника, которая, по моему мнению, очень отличается и не является такой реалистичной, как первая", - сказал он.

Понтифик выразил мнение, что следует привлекать другие страны к мирному процессу, чтобы в конце концов был положен конец войне.

"Я думаю, что многие различные субъекты должны приложить достаточно усилий, чтобы заставить воюющие стороны сказать: достаточно, давайте искать другой способ решить наши разногласия", - заявил Папа Римский.

