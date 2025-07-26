Папа встретился с главой отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

Папа Римский Лев XIV впервые после своей интронизации принял в Ватикане высокопоставленного представителя РПЦ. Об этом сообщила в субботу, 26 июля, пресс-служба Святого Престола.

Согласно опубликованному сообщению, утром 26 июля Лев XIV принял на аудиенции шестерых гостей. Четвертым в списке указан митрополит Волоколамский Антоний, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

Никаких подробностей о переговорах в Ватикане не сообщили.

Видео дня

Ранее митрополит Антоний в интервью газете La Repubblica похвалил предыдущего Папу Франциска за "сбалансированную позицию" по войне в Украине

При этом он отверг предложение сделать Ватикан площадкой переговоров Москвы и Киева, указав на "русофобские заявления" украинских грекокатоликов, которые Ватикан якобы "никогда не отвергал".

Он также отметил, что встреча Льва XIV с патриархом РПЦ Кириллом сейчас не обсуждается.

Папа Римский и война в Украине

Ранее издание ANSA писало, что Лев XIV заинтересован в возобновлении диалога с РПЦ, чтобы снизить напряженность, связанную с полномасштабным вторжением России в Украину.

В мае Папа Римский заявил о готовности провести в Ватикане переговоры между Москвой и Киевом. Однако тогда МИД РФ отверг такую возможность.

Также в начале июня он поговорил по телефону с Владимиром Путиным и призвал его к миру в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: