Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Италию. Он уже встретился с президентом страны Серджио Маттареллой. Об этом сообщает Sky TG24.

Также украинский лидер, возможно, встретится с Папой Римским Львом XIV.

Кроме того, журналисты сообщили, что 10 июля начнется международная Конференция по восстановлению Украины в Риме. На этот раз на ней будет присутствовать 3500 участников, более 100 официальных делегаций, 40 международных организаций и 2000 компаний (среди которых около 500 итальянских).

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Во время конференции будут продолжаться обсуждения по послевоенному восстановлению Украины. В мероприятии примут участие Владимир Зеленский, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, а также глава правительства Польши Дональд Туск.

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