Киев просит ЕС лишить статуса беженца украинских мужчин от 23 лет, - еврокомиссар

Саму программу временной защиты официально хотят продлить аж до марта 2028 года.

В Европейском Союзе обсуждают возможность лишить украинских мужчин мобилизационного возраста права на временную защиту. Как подчеркнул еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер, речь идет о гражданах в возрасте от 23 до 60 лет.

"Это также то, что просят нас сделать украинцы", – добавил он на конференции после завершения заседания Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел, пишет DW.

В ходе дискуссии участники внимательно выслушали министров тех стран, которые приняли наибольшее количество беженцев, включая Чехию, Германию, Польшу, Австрию и государства Балтии. По его обещанию, уже в ближайшие недели Еврокомиссия подготовит официальный план с четким описанием дальнейших шагов и правил действия статуса защиты.

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Чтобы эти изменения вступили в силу, их должно утвердить квалифицированное большинство стран-участниц ЕС.

Программа временной защиты для граждан Украины - что известно

Параллельно с этим в Брюсселе достигли согласия по главному вопросу: программу временной защиты для граждан Украины в целом планируют продлить до марта 2028 года. Эту информацию по итогам заседания Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел подтвердил заместитель министра по вопросам миграции Кипра Николас Иоаннидес.

При этом он объяснил, что многие европейские столицы настаивают на корректировке условий предоставления этого статуса для отдельных категорий.

"Встреча продемонстрировала абсолютное единодушие в поддержке Украины", – отметил чиновник. Он считает, что это позволит принять решение на благо украинцев, которое одновременно избавит от чрезмерного давления те государства, которые принимают у себя беженцев".

Ранее УНИАН уже сообщал, что Еврокомиссия планирует продолжить защиту украинцев в ЕС, но мужчин может ждать неприятный сюрприз.

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