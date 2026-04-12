Песков заявил, что Россия готова продавать газ Европе, но есть нюанс, – СМИ

Он рассказал о приоритетах Москвы в этом вопросе.

Россия рассматривает продолжения поставок голубого топлива в европейские страны, однако с определенными условиями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на российские СМИ.

Как отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в воскресенье, приоритеты Москвы в газовом вопросе сейчас сместились. По его словам, экспорт в Европейский Союз теперь зависит от заполненности других направлений.

"Россия готова продолжать поставки газа в Европейский Союз, "если после поставок на альтернативные рынки останутся объемы", – цитирует слова Пескова российское агентство ТАСС.

В то же время в Кремле признают, что европейский рынок не останется пустым даже в случае полного отсутствия российского ресурса.

По мнению пресс-секретаря:

"Европа найдет способ покупать газ, даже если Россия его не будет поставлять".

Заявление о мире в Украине

Ранее УНИАН писал, что инициативы о прекращении огня на Пасху, в Кремле назвали исключительно гуманитарными и не влияющими на общую стратегию войны.

По словам Пескова, Россия не планирует прекращать боевые действия и продолжит войну до тех пор, пока Киев не согласится на ее требования. В Москве традиционно перекладывают ответственность за продолжение войны на украинскую сторону, заявляя, что "все может закончиться хоть сегодня", если будет принято соответствующее решение.

Вас также могут заинтересовать новости: