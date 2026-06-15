Переговоры о вступлении в ЕС могут быть приостановлены: Венгрия предупредила Украину

В Люксембурге планируется открыть первый кластер в рамках переговорного процесса между Украиной и ЕС.

Процесс переговоров Евросоюза с Украиной о вступлении может быть приостановлен, если Киев не выполнит соглашение о восстановлении прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье. Об этом заявила министр иностранных дел и торговли Венгрии Анита Орбан перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге, сообщает Telex.

Она отметила, что Венгрия ведет себя как европейская страна, защищая свои национальные интересы. Орбан напомнила, что после нескольких недель интенсивных переговоров Будапешт и Киев заключили двустороннее соглашение о правах закарпатских венгров в сфере образования, государственного управления, использования символики и культуры. Эта договоренность была включена в процесс вступления Украины в ЕС.

В понедельник в Люксембурге должен открыться первый кластер в рамках переговорного процесса между Украиной и ЕС. Министр подчеркнула, что в рамках первого кластера Киев должен выполнить украинско-венгерское соглашение.

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"Это означает", что если украинское государство "не выполнит это соглашение, процесс присоединения в рамках этого кластера автоматически остановится", – сказала Орбан.

Соглашения о национальных меньшинствах Закарпатья

Как сообщал УНИАН, в рамках договоренностей с новым правительством Венгрии Украина предоставит венгерскому этническому меньшинству широкие права на использование родного языка в публичной сфере, в частности в образовании. Соглашение предусматривает, что Украина восстановит систему школ для этнических меньшинств, гарантируя свободное использование венгерского языка и национальных символов, включая венгерский государственный гимн и флаг.

Также предусмотрено, что в муниципалитетах, где доля венгров превышает 10% населения, венгерский язык может свободно использоваться в учреждениях здравоохранения, а также во время публичных мероприятий и в предвыборных кампаниях.

Кроме того, было согласовано, что после выполнения этих условий начнется процесс вступления Украины в ЕС, но не по ускоренному, а по стандартному графику, чему дополнительно будет предшествовать референдум.

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