'Это как бомбардировка Нотр-Дама': в ЕС отреагировали на российский удар по Лавре

В ЕС отметили, что Россия "в очередной раз продемонстрировала всю жестокость своих действий".

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что российский удар по Киево-Печерской лавре для французов – это как бомбардировка Нотр-Дама. Как сообщает Радио Свобода, европейские дипломаты осудили атаку РФ по объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО в Киеве в ночь на 15 июня.

"Для нас, французов, это было бы равносильно бомбардировке Нотр-Дама или базилики Сен-Дени", – сказал Барро перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге.

По его мнению, Россия "в очередной раз продемонстрировала всю жестокость своих действий". Французский министр добавил, что это "абсолютно неприемлемо".

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Отреагировала на российскую атаку и верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Кая Каллас.

"Прошлой ночью мы снова стали свидетелями усиленных атак на гражданских лиц, а также на объекты культурного наследия ЮНЕСКО. Все это является военными преступлениями, совершаемыми Россией", – подчеркнула она.

Реакция Германии

По словам министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля, удар свидетельствует о нежелании России вести мирные переговоры.

"Мы снова увидели подлые атаки со стороны России – в частности, этой ночью против европейских культурных ценностей неоценимого значения. Это показывает, что со стороны России до сих пор нет настоящей готовности к переговорам", – заявил он.

Немецкий министр заверил, что Германия будет продолжать полную поддержку Украины и дальнейшее ужесточение санкций против России.

Реакция Литвы

Комментируя атаку на Лавру, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис назвал ее ударом по одному из самых святых мест христианского мира. Он отметил, что "для России уже не существует никаких красных линий".

Будрис считает, что этот обстрел является еще одним аргументом в пользу ужесточения санкций против России и принятия 21-го пакета санкций Евросоюза. Он высказал мнение, что нынешнее предложение санкций недостаточно жесткое, ведь в санкции до сих пор не включены российские энергетические гиганты "Росатом", "Роснефть" и "Лукойл", а также нет полного запрета на морские услуги для российского "теневого флота".

"Это будет еще одна упущенная возможность продемонстрировать нашу силу", – подчеркнул Будрис.

Реакция ЕС

Еврокомиссар по расширению Марта Кос предположила, что Россия не случайно атаковала Украину именно 15 июня, ведь именно в этот день открывается первый переговорный кластер Украины с ЕС.

"Убили спасателей в Харькове, ранены мирные жители в Киеве, пожар в Киево-Печерской лавре – одном из важнейших религиозных мест Украины. Время атаки России говорит обо всем. В день, когда Украина открывает свой первый переговорный кластер с ЕС, Москва снова показывает, чего больше всего боится, - демократической Украины, которая является частью Европы", - написала Кос.

Удар РФ по Киево-Печерской лавре

Как сообщал УНИАН, 15 июня во время атаки РФ загорелся Успенский собор Киево-Печерской лавры. Как пояснил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, причиной стало прямое попадание российского дрона. Масштабный пожар привел к существенным повреждениям.

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, епископ Авраамий сообщил, что древние иконы и другие святыни, представляющие не только церковную, но и национальную ценность, удалось спасти благодаря срочной эвакуации.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига жестко отреагировал на удар по Лавре. Он назвал кремлевского диктатора Владимира Путина одним из величайших варваров в истории. Мол, только россияне, "у которых нет ничего святого, могут умышленно повредить Киево-Печерскую лавру, уникальный объект наследия ЮНЕСКО, находящийся под особой охраной".

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