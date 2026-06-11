В Будапеште раскрыли подробности соглашения о венгерском меньшинстве в Украине

В рамках договоренностей с новым правительством Венгрии Украина предоставит венгерскому этническому меньшинству широкие права на использование родного языка в публичной сфере, в частности, в образовании. Об этом рассказала министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан, которую цитирует издание Telex.
Так, по словам чиновницы, Киев и Будапешт достигли следующих договоренностей:
- Украина восстановит систему школ для этнических меньшинств, гарантируя свободное использование венгерского языка и национальных символов, включая венгерский государственный гимн и флаг.
- в муниципалитетах, где доля венгров превышает 10% населения, венгерский язык может свободно использоваться в учреждениях здравоохранения, а также во время публичных мероприятий, в частности в предвыборных кампаниях.
- после выполнения этих условий начнется процесс вступления Украины в ЕС, но не по ускоренному, а по стандартному графику, чему дополнительно будет предшествовать референдум.
"Это достижение стало результатом не показных политических жестов, а скорее сизифовых усилий, это результат многочисленных консультаций и переговоров", – сказала Анита Орбан.
Политика Венгрии: последние новости
Как писал УНИАН, в ходе технических консультаций по вступлению Украины в ЕС удалось согласовать 10 из 11 требований Венгрии, а нерешенным остался лишь вопрос представительства национальных меньшинств в Верховной Раде.
Несмотря на это, Будапешт согласился на открытие первого кластера переговоров, а механизмы реализации этого требования планируют дополнительно обсудить с участием Венецианской комиссии и ОБСЕ.
В то же время, по данным СМИ, Болгария также может выдвинуть Украине свои требования по обеспечению образовательных прав болгарского меньшинства.