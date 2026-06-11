В Будапеште раскрыли подробности соглашения о венгерском меньшинстве в Украине

Венгрия обещает открыть Украине путь в ЕС только после выполнения ряда требований.

В рамках договоренностей с новым правительством Венгрии Украина предоставит венгерскому этническому меньшинству широкие права на использование родного языка в публичной сфере, в частности, в образовании. Об этом рассказала министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан, которую цитирует издание Telex.

Так, по словам чиновницы, Киев и Будапешт достигли следующих договоренностей:

Украина восстановит систему школ для этнических меньшинств, гарантируя свободное использование венгерского языка и национальных символов, включая венгерский государственный гимн и флаг.

в муниципалитетах, где доля венгров превышает 10% населения, венгерский язык может свободно использоваться в учреждениях здравоохранения, а также во время публичных мероприятий, в частности в предвыборных кампаниях.

после выполнения этих условий начнется процесс вступления Украины в ЕС, но не по ускоренному, а по стандартному графику, чему дополнительно будет предшествовать референдум.

"Это достижение стало результатом не показных политических жестов, а скорее сизифовых усилий, это результат многочисленных консультаций и переговоров", – сказала Анита Орбан.

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Как писал УНИАН, в ходе технических консультаций по вступлению Украины в ЕС удалось согласовать 10 из 11 требований Венгрии, а нерешенным остался лишь вопрос представительства национальных меньшинств в Верховной Раде.

Несмотря на это, Будапешт согласился на открытие первого кластера переговоров, а механизмы реализации этого требования планируют дополнительно обсудить с участием Венецианской комиссии и ОБСЕ.

В то же время, по данным СМИ, Болгария также может выдвинуть Украине свои требования по обеспечению образовательных прав болгарского меньшинства.

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