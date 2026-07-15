Означает ли отказ в защите в ЕС автоматическое возвращение в Украину: разъяснение депутата

Решения Совета ЕС могут потребовать соответствующей имплементации в национальном законодательстве государств-членов, подчеркнул Мережко.

В вопросе ограничения Европейским Союзом защиты украинцев нужно рассматривать каждую страну отдельно, как именно она будет воплощать это решение в жизнь. Об этом в комментарии УНИАН сказал Александр Мережко, народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Он также пояснил, означает ли отказ в защите автоматическое возвращение украинцев в Украину.

"Насколько я понимаю, это решение касается будущего, а не статуса тех лиц, которые уже получили разрешение на пребывание. Кроме того, решения Совета ЕС могут требовать соответствующей имплементации в национальном законодательстве государств-членов. Например, путем принятия соответствующего законодательства", – отметил он и подчеркнул, что необходимо проанализировать текст этого решения.

На уточнение о том, что решение требует от человека доказать выполнение воинских обязанностей – паспортом с легальным выездным штампом или документом об освобождении от мобилизации, а также о том, насколько реально для украинцев за рубежом подтвердить это на практике, парламентарий отметил, что теоретически человек может обратиться к консулу по вопросам, связанным с получением соответствующих документов.

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Мережко также прокомментировал вопрос о том, повлияет ли это решение на численность украинской общины в ЕС, если ограничение касается только новых заявителей и не затрагивает более 4 миллионов человек, которые уже находятся под защитой. По его словам, решения Европейского Союза реализуются национальными органами в рамках национального права и его процедур.

"Нужно смотреть по каждой стране, как именно она будет воплощать в жизнь это решение", – добавил он.

Председатель Комитета также отметил, что многое зависит от юридической формы такого решения: речь идет о регламенте, директиве или "решении". Ведь каждая такая форма имеет свою специфику с точки зрения ее внедрения в национальное право государств-членов.

Что Украина могла бы предложить взамен

Он также высказался по поводу того, не подтолкнет ли отказ в защите вновь прибывших мужчин к поиску других легальных статусов в ЕС – убежища или рабочих виз – вместо возвращения в Украину, а также о том, что государство могло бы предложить им взамен. По словам депутата, это зависит от конкретного человека и законодательства страны, в которой он находится.

"Если ей по какой-то причине отказали в возможности законного пребывания на территории определенного государства, тогда она сама решает, что делать: либо возвращаться в страну гражданства, либо искать возможности пребывания в другом государстве. Ее можно экстрадировать или депортировать только в том случае, если она нарушила закон и поступил соответствующий запрос от государства ее гражданства", – пояснил Мережко.

По его мнению, государство может разработать политику возвращения своих граждан, временно находящихся за рубежом, и принять соответствующее законодательство:

"Здесь необходимо, чтобы специалисты продумали и разработали меры, направленные на создание стимулов различного характера, которые поощряли бы людей возвращаться".

Что можно было бы сделать в сфере образования

Парламентарий привел пример того, что можно было бы сделать в сфере образования, чтобы создать стимулы для молодежи не покидать страну и возвращаться.

"Например, создавать филиалы ведущих западных университетов, где молодой человек мог бы бесплатно получить качественное западное образование при условии, что он останется в Украине по крайней мере в течение некоторого времени", – сказал председатель Комитета.

Что решили в ЕС

Как сообщал УНИАН, страны Евросоюза поддержали продление до 4 марта 2028 года действия механизма временной защиты для украинских граждан, выехавших из-за войны. Впрочем, это касается только тех, кто уже находился в странах ЕС. Защита не будет предоставляться военнообязанным мужчинам, которые только что прибыли из Украины.

В то же время глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник говорит, что европейские страны хотят перевести людей с временной защиты в категорию обычной трудовой миграции. То есть чтобы люди были не просто получателями помощи от государств, где они сейчас находятся, а постепенно становились полноправными членами общества: социализировались, изучали языки и работали.

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