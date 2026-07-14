Украина на шаг ближе к вступлению в ЕС: начаты переговоры по еще одному кластеру

Этот кластер предусматривает согласование внешнеполитической деятельности Украины с политическими принципами Европейского союза, в том числе в области политики безопасности и обороны.

Украина сделала еще один важный шаг на пути к вступлению в Евросоюз – начались переговоры по так называемому кластеру "внешние отношения" (кластер № 6). Об этом говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.

Шестой кластер – это основная тематическая группа в рамках переговоров о вступлении в ЕС, которая определяет параметры того, как страна-кандидат на присоединение согласовывает свою международную, торговую и оборонную политику с политикой Евросоюза.

Кластер № 6 состоит из двух отдельных разделов.

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Раздел 30 о внешних отношениях. Этот раздел охватывает общую торговую политику ЕС, гуманитарную помощь и сотрудничество в области развития, что требует согласования с законодательством ЕС в сфере торговли, международными обязательствами и соответствующими внешнеполитическими позициями.

Раздел 31 посвящен внешней, оборонной и политике безопасности. Этот раздел охватывает общую внешнюю политику, политику безопасности и оборонную политику ЕС, в том числе согласование с позициями ЕС во внешней политике, политическими декларациями, санкциями и ограничительными мерами.

Кроме того, отмечается, что присоединение к ЕС – это процесс, основанный на заслугах. На протяжении всего переговорного процесса будет осуществляться мониторинг прогресса в области согласования с законодательством ЕС и соответствующими европейскими стандартами, а также их внедрения.

Также в ЕС определиликонтрольные критерии для завершения переговоров по шестому кластеру в будущем:

Украина должна привести свою правовую базу в соответствие с остальными положениями Регламента (ЕС) 2021/821 об экспортном контроле товаров двойного назначения.

Украина должна представить в Европейскую комиссию план действий с исчерпывающим перечнем своих международных соглашений с целью приведения этих соглашений в соответствие с законодательством ЕС со дня вступления.

Украина должна утвердить национальную стратегию и план действий по противодействию торговле и незаконному владению огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами в сфере контроля над ними. Необходимо определить объем обязанностей национальных органов власти в области контроля.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

Как сообщал УНИАН, 15 июня 2026 года страны-члены Евросоюза открыли переговорный кластер №1 по вопросу вступления Украины. Этот кластер касается основополагающих принципов присоединения, включая развитие правосудия и верховенства права, борьбу с коррупцией, становление прочных демократических институтов и т. д.

Переговорный кластер № 1 состоит из пяти разделов: Судебная система и основные права; Правосудие, свобода и безопасность; Государственные закупки; Статистика; Финансовый контроль и т. д.

На данный момент переговоры по кластерам №№ 2–5 еще не начаты. К ним относятся: Внутренний рынок; Конкурентоспособность и инклюзивный рост; "Зеленая" повестка дня; Ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность и т. д.

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