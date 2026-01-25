США не должны смягчать давление на Россию ради дипломатии, - Зеленский

Президент также проинформировал президентов Литвы и Польши о результатах переговоров в ОАЭ.

США не должны ослаблять давление на Россию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с медиа по итогам встречи с лидерами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким.

"Я надеюсь, что Америка не будет ослаблять давление на Россию за эту войну ради дипломатии", - сказал украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что и Европа должна оставаться решительной и продолжать санкционное давление на РФ. Он добавил, что проинформировал президентов Литвы и Польши о результатах переговоров в ОАЭ.

Видео дня

Президент Украины отметил, что российские танкеры, транспортирующие нефть, в частности через Балтийское море, должны быть полностью остановлены, а схемы обхода санкций - заблокированы. По его словам, это минимальная основа для того, чтобы был достигнут реальный и справедливый мир.

Украина не отдаст Донбасс России

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ни при каких обстоятельствах не отдаст России Донбасс в рамках мирного соглашения. Он подчеркнул, что нужно искать компромисс.

Также президент сообщил, что документ об американских гарантиях безопасности для Украины уже готов полностью, осталось только подписать его. По его словам, конкретные гарантии безопасности для Украины дают конкретные даты завершения войны.

Вас также могут заинтересовать новости: