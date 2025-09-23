По словам сенатора, Путин не будет ничего делать, пока на него не окажут давление.

Российский диктатор Владимир Путин пересек уже семь "красных линий", поставив американского президента Дональда Трампа и США в неловкое положение. Об этом заявила сенатор Джинн Шейхин в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в комментарии для Axios.

"Президент Трамп позволил ему (Путину - УНИАН) опозорить не только себя, но и Соединенные Штаты", - сказала она в разговоре с журналистами.

Сенатор считает, что США должны принять решительные меры, чтобы заставить Путина прекратить войну против Украины.

"Мы должны послать Владимиру Путину четкий сигнал, что с ним покончено. Он должен положить конец этому конфликту, он должен положить ему конец сейчас", - добавила она.

Шейхин напомнила, что 15 августа Трамп встретился с Путиным на Аляске. По ее словам, этот саммит не принес никакой пользы.

"Путин не будет ничего делать, пока на него не окажут давление. Он понимает только силу, и Соединенные Штаты должны это продемонстрировать", - подчеркнула сенатор.

Трамп пообещал защищать страны Европы от России

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что будет защищать европейские страны от возможных действий России. Его слова прозвучали после последних нарушений воздушного пространства стран-членов НАТО российскими самолетами и дронами.

Комментируя события в Эстонии Трамп подчеркнул, что Соединенным Штатам "это не нравится".

