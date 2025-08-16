Грэм прогнозирует, что обмен территориями, вероятно, станет частью любой посреднической сделки.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм предсказал, что российско-украинская война может закончиться до Рождества, но только в том случае, если состоится трёхсторонняя встреча между президентом США Дональдом Трампом, президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Не заблуждайтесь, эта война — агрессивная война Путина против Украины. Однако я всегда говорил, что Украина не выгонит всех российских солдат, а Путин не захватит Киев", — цитирует Грэма The Hill.

Он подчеркнул, что ключ к достойному и справедливому завершению этой войны — создание "инфраструктуры сдерживания", которую не смогли создать Байден и Обама, чтобы предотвратить новое вторжение РФ.

"Если трёхсторонняя встреча между президентом Трампом, президентом Зеленским и Путиным действительно состоится, то я с осторожным оптимизмом смотрю на то, что эта война закончится задолго до Рождества", — предсказал Грэм.

Он также высказал мнение, что, если потенциальная трёхсторонняя встреча не состоится, Трампу, "возможно, придётся пойти ва-банк, чтобы наказать тех, кто покупает дешёвую российскую нефть и газ, поддерживая военную машину Путина".

"Будет обмен территориями. Выселить всех россиян невозможно, но украинцы заключат эту сделку, а не США. Украина заключит эту сделку, и Трамп положит конец этой войне. Я никогда не был так оптимистичен, как сейчас", - заявил он.

Заявления Трампа после встречи с Путиным

Президент США заявил, что соглашение по прекращению огня не достигнуто, но "есть хорошие шансы".

Трамп также заявил, что, вероятно, примет участие в любой встрече Путина и Зеленского.

"И если они захотят, я буду на следующей встрече. Они сейчас организуют встречу… не то чтобы я хотел там быть, но я хочу убедиться, что она состоится", — сказал президент. "И у нас есть неплохие шансы на её проведение".

