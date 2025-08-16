Трамп заявил, что стороны приступают к подготовке встречи с участием его самого, Путина и Зеленского.

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал встречу с российским лидером Владимиров Путиным на Аляске как "очень хорошую".

По его словам, в ходе переговоров удалось достичь большого прогресса - Путин хочется добиться договоренности по Украине.

"Мы согласились по многим пунктам... Сейчас дело за Зеленским, довести сделку до конца. И европейским странам тоже надо немного поучаствовать в этом", - заявил он в интервью Fox News.

Трамп отказался говорить, в чем заключаются точки согласия и разногласия после его встречи с Путиным.

"Я бы предпочёл не говорить об этом публично. Думаю, кто-то всё равно об этом публично заявит, и они разберутся", - сказал политик.

Трамп заявил, что стороны приступают к подготовке встречи с участием его самого, Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

"И Зеленский, и Путин хотят, чтобы я присутствовал на их встрече. Я буду там", - сказал он.

По его словам, ксть "довольно высокая вероятность" заключения соглашения по урегулированию войны в Украине. Завершение войны ознаменует собой важное достижение как для Путина, так и для Зеленского. Он добавил:

"Мы почти достигли соглашения. Теперь послушайте, Украина должна согласиться. Может быть, они скажут "нет".

Трамп посоветовал Зеленскому "заключить сделку".

"Заключите сделку. Россия очень большое государство. А Украина - нет", - сказал президент.

Он утверждает, что на переговорах был во многом согласован вопрос о гарантиях безопасности Украине, а европейским странам тоже надо "немного поучаствовать" в украинском урегулировании".

Встреча Трампа и Путина

Трамп на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным после почти трёхчасовых переговоров заявил, что "сделки нет, пока нет сделки".

Он отметил, что лидерам не удалось достичь соглашения по урегулированию войны Москвы в Украине, хотя он охарактеризовал встречу как "очень продуктивную". Путин вновь упомянул какие-то "первопричины конфликта".

