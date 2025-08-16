Президент США Дональд Трамп сообщил, что по "ключевому пункту" договорённостей по Украине пока нет согласия с Россией, однако стороны имеют "хорошие шансы" его достичь.
Мы не смогли достигнуть полного понимания, сделки пока нет, но прогресс есть, - Трамп
02:16, 16.08.250 мин.
Встреча Трампа и Путина завершилась без достижения соглашения или прекращения огня в Украине.
- 02:16
- 02:03
Трамп позвонил Зеленскому и европейским лидерам после саммита с Путиным, - Fox News
- 01:53
В случае неудачи саммита с Путиным будущих встреч уже не будет никогда, - Трамп
- 01:38
"Это отвратительно": так украинский чиновник описал встречу Трампа и Путина, - FT
- 01:35
Отдыхайте безопасно: названы 5 мест во дворе, которые могут привлекать клещей
- 01:07
Как друзья: западные СМИ оценили встречу Путина и Трампа по языку тела и жестам
- 00:22
США думают о введении санкций против двух роскомпаний, если Путин откажется от перемирия, - Bloomberg
- 00:15
В Китае изобрели первого робота, способного выносить ребенка вместо женщины
- 15 августа, пятница
- 23:38
Великобритания готова ввести войска в Украину в течение недели после прекращения огня, - The Telegraph
- 23:06
Яичница-болтунья станет вкуснее с неожиданным ингредиентом: забудьте про молоко и масло
- 22:54
Путин скривил лицо на вопрос журналиста об убийствах гражданских (видео)
- 22:38
Туристу грозит огромный штраф за кражу камней из Помпей
- 21:59
Снайпер ВСУ установил мировой рекорд дальности результативного выстрела на фронте: детали
- 21:56
5 фраз, которые выставляют вас слабыми: эксперты объяснили, почему их лучше избегать
- 21:55
Встреча Трампа и Путина пройдет в формате "три на три"
- 21:20
Этот знак Зодиака невольно разбивает больше всего сердец, - астрологи
- 21:12
Почему Путин хочет получить Донецкую область: WSJ раскрыли замысел России
- 21:11
Китайцы придумали, как сделать авианосец из любого корабля
- 21:06
Переговоры Трампа и Путина - онлайн трансляция
- 20:52
Затонувший 40 млн лет назад остров в Атлантике сейчас меняет игру на рынке полезных ископаемых
- 20:37
ВСУ откинули оккупантов у Доброполья, - DeepState
- 20:20
Трамп назвал условие, при котором досрочно покинет встречу с Путиным
- 20:18
4 фразы, которые убьют ваши отношения: что не стоит говорить партнеру
- 20:05
Украина будет оценивать встречу Трампа и Путина по трем критериям: разъяснение Подоляка
- 20:05
Что говорит о вас цвет волос: тест на характер
- 20:04
Ryanair откроет новую авиабазу: в компании рассказали, когда это произойдет и где
- 19:56
Кабмин принял важные решения для военных и семей погибших защитников: о чем идет речь
- 19:49
Туристов в Британии предупредили о сленговых фразах, которые иностранцы понимают неверно
- 19:46
На Аляске Трампу придется сделать стратегический выбор, - NYT
- 19:39
Украина пытается вытеснить РФ в Донецкой области накануне саммита на Аляске, - WP
- 19:24
Клинтон поддержит Нобелевку для Трампа, но назвала условие
- 19:23
Люди, родившиеся в эти три месяца, начнут осень с невероятным везением
- 19:15
АналитикаДоллар по осени считают: насколько вырастет "зеленый"
- 19:10
Саммит на Аляске: Путин будет пытаться повлиять на Трампа, - WP
- 19:10
Британский певец перепел свой хит для Украины (видео)
- 19:04
Украина не прекратит дроновые атаки по РФ, пока Кремль не согласится на мир, - Sky News
- 18:51
"Лишь бы не изменился вектор Трампа": военный о том, чего ждать от переговоров на Аляске
- 18:40
Будете здоровы: кардиологи дали новые рекомендации по контролю артериального давления
- 18:30
В каком случае нельзя разрешать кошке спать с вами: единицы хозяев знают об этом
- 18:29
Софи Тернер призналась, что случайно разорвала помолвку известной пары
- 18:20
Россияне нанесли удар по гражданской инфраструктуре на Сумщине
- 18:17
Корейский ответ "Ведьмаку": ноказан новый геймплей экшен-RPG Crimson Desert
- 18:00
Гороскоп на 16 августа по картам Таро: Близнецам - спокойствие, Весам - радость
- 17:53
В Германии уволили руководителя известной железнодорожной компании
- 17:51
Покровск полностью очищен от ДРГ: военные показали, как сейчас выглядит город (видео)
- 17:49
Асимметрия снова в моде: советы стилистов, как носить тренд без ошибок
- 17:35
Как избавиться от плодовых мушек на кухне: эксперты раскрыли рецепт "чудо-средства"
- 17:25
Не только "Шахеды": эксперт рассказал, что было поражено во время удара по порту РФ
- 17:25
Стали известны дизайн, цвета и дата выхода "народного" флагмана Samsung S25 FE
- 17:12
На Закарпатье сошли с рельсов несколько вагонов пассажирского поезда: что известно
- 17:11
Украина обеспечена эффективными вакцинами против актуальных штаммов COVID-19, - Минздрав
- 17:10
16 августа: церковный праздник сегодня, что поможет уберечь здоровье, деньги и удачу
- 17:09
Трамп провел телефонный разговор с Лукашенко: о чем они говорили
- 17:00
Гороскоп 16 августа: Козерогам - научиться доверять судьбе, Девам - новости
- 16:59
"Укрзализныця" назначает временный поезд из Киева в Полтаву: когда будет курсировать
- 16:59
Солист популярного хора "Гомін" эмоционально высказался о мобилизации и бронировании
- 16:53
Электроэнергия на "сутки вперед" в августе 2025 стоит дешевле, чем в прошлом году, - аналитики
- 16:45
Встреча Трампа и Путина: жители Краматорска и Славянска рассказали, чего ожидают
- 16:41
Цены на дыню в Украине подскочили почти в полтора раза: сколько уже стоит килограмм
- 16:35
Эксперты протестировали главные смартфоны 2025 и определили "монстров автономности"
- 16:29
"Время завершать войну, но Россия должна сделать шаги": Зеленский о встрече на Аляске
- 16:29
Мерц ожидает от Путина начала переговоров с Украиной без условий после встречи с Трампом
- 16:23
Как из фильмов ужасов: названы 4 самых жутких заброшенных деревни Европы (фото)
- 16:13
ТуризмМонополи: уютный побег из переполненного Полиньяно-а-Маре в Италии
- 16:07
Россия не сможет построить "инновационные" ледоколы: санкции уничтожили проект
- 16:06
Прорыв россиян под Добропольем: военный рассказал, какая ситуация сейчас
- 15:48
Гривня продолжает укрепляться: официальный курс доллара и евро на понедельник
- 15:45
Обмен территорий, гарантии Украине и гены Путина: Трамп сделал заявление перед Аляской
- 15:44
Восстановление полетов гражданской авиации в Украине: эксперт объяснил, чего не хватает
- 15:41
Известный актер рассказал о наглости коллеги, который перебрался в Москву
- 15:40
Какие знаки Зодиака самые умные и зрелые: их мудрость впечатляет астрологов
- 15:37
В Украине со следующего года увеличат зарплату для врачей
- 15:34
Встреча Трампа и Путина: объявлены составы делегаций США и России
- 15:31
Под Покровском Россия успешно эксплуатирует главную проблему ВСУ, - APNews
- 15:23
Цены на газ в ЕС упали почти до годового минимума: при чем здесь Трамп и Путин