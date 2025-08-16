Мы не смогли достигнуть полного понимания, сделки пока нет, но прогресс есть, - Трамп

Встреча Трампа и Путина завершилась без достижения соглашения или прекращения огня в Украине.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что по "ключевому пункту" договорённостей по Украине пока нет согласия с Россией, однако стороны имеют "хорошие шансы" его достичь. Новость дополняется...

