Путину годами готовят выпуски новостей о 'прекрасной России', - бывший шеф-редактор

Редактировать новости для диктатора начали с 2011 года после акций протеста на Болотной площади.

Во Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) готовили отдельные выпуски новостей для российского лидера Владимира Путина под кодовым названием "Главный зритель". Об этом медиа "Эхо" рассказал бывший шеф-редактор программы "Вести" на "Россия-1" Дмитрий Скоробутов.

"Дело было так. Допустим, в 20 часов в эфир вышел обычный выпуск "Вестей", после чего осталась выпускная бригада. У нас были, соответственно, указания, какие новости оставить в этом выпуске, какие добавить, где что приукрасить, где что выбрать, чтобы Путину потом показать идеальную картинку прекрасной России настоящего времени. Вот он такой хороший президент, и смотрите, в телевизоре о вас как хорошо говорят. Значит, правда, то, что вы делаете, – это все правильно. И вот таким образом записывали", – сказал он.

Затем, по словам Скоробутова, через департамент пресс-службы Путину эти выпуски показывали. Он рассказал, что редактировать новости для президента РФ начали с 2011 года после акций протеста на Болотной площади.

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"Их (окружение Путина, – ред.) всех поразила Болотная, и его пытались изолировать от реальных событий и информационной среды, не говоря уже о прямом контакте с внешним миром", – заявил он.

Кроме того, он подчеркнул, что лидер Кремля сейчас мало что знает о реальных событиях и очень мало о том, что происходит на войне.

"Войну ему начали цензурировать после того, как крейсер "Москва" потопили. Путина держали в неведении более недели, что у него больше нет крейсера "Москва", что у него осталась только "вторая армия мира", – рассказал Скоробутов.

Ситуация в РФ и отношение к Путину: что известно

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прогнозные показатели недовольства россиян своим президентом будут продолжать расти, и его уже сейчас начали готовить к тому, что эти процессы не удастся остановить, учитывая запланированные в России на осень парламентские выборы.

Он рассказал, что узнал об этом из докладов наших спецслужб по результатам работы по оценке внутренней российской ситуации и получению документов, которые попадают на стол руководителю России.

В то же время, добавил он, Путину редко приносят полностью правдивую информацию без прикрас. Но даже то, что он видит в документах, которые к нему попадают, все же позволяет сделать выводы.

По его словам, "так называемые прогнозные показатели недовольства россиян Путиным будут неуклонно расти, и его уже сейчас начали приучать к мысли, что рост недовольства не удастся остановить, и этот показатель "не выйдет на плато" до сентября, когда в России запланированы парламентские выборы".

Кроме того, как подчеркнул Зеленский, зафиксирована устойчивая тенденция к падению поддержки российской правящей партии, "что означает необходимость значительно более масштабных фальсификаций".

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