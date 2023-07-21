Венгрия намерена блокировать создание долгосрочного фонда Евросоюза на 20 миллиардов евро для снабжения Вооруженных сил Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Брюсселе, пишет Politico.
Согласно плану, который впервые был включен в повестку дня рабочей встречи министров иностранных дел стран ЕС, Украине будут выделять не менее 5 миллиардов евро в год в течение следующих четырех лет. Речь идет о покрытии затрат на покупку и передачу оружия для Украины и обучение украинских вооруженных сил.
Но во время встречи министров ЕС в четверг Сийярто заявил, что Венгрия будет возражать против создания такого фонда, пока Украина не исключит венгерский банк OTP из своего списка "спонсоров войны".
Politico отмечает, что к настоящему моменту ЕС выделил около 4 миллиардов евро на военные нужды Украины через так называемый Фонд мира. Но сейчас еврочиновники хотят учредить более постоянный источник финансирования, чтобы избежать необходимости постоянно вести трудные переговоры о выделении новых средств.
"Стремление к многолетнему фонду является частью более широких усилий Запада, направленных на предоставление Украине более постоянных гарантий безопасности, дискуссия, которая доминировала на недавнем саммите НАТО в Литве", – пишет издание.
Цель состоит в том, чтобы найти окончательное соглашение по этому вопросу до октября, когда лидеры ЕС в следующий раз соберутся в Брюсселе. Некоторые дипломаты считают, что к тому времени позиция Венгрии может измениться.
Венгрия блокирует помощь Украине – что известно
В начале мая украинское Нацагентство по предупреждению коррупции внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны. Решение было принято из-за нежелания венгерского банка уходить с российского рынка. Также банк подозревают в фактическом признании российской аннексии украинских территорий.
Включение компании в список "спонсоров войны" не несет за собой никаких практических санкций и является лишь для компании имиджевой проблемой. Тем не менее, власти Венгрии, использовали это в качестве повода и начали блокировать европейскую военную помощь Украине, требуя исключить свой банк из списка.