Будапешт требует убрать венгерский банк из списка спонсоров войны.

Венгрия намерена блокировать создание долгосрочного фонда Евросоюза на 20 миллиардов евро для снабжения Вооруженных сил Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Брюсселе, пишет Politico.

Согласно плану, который впервые был включен в повестку дня рабочей встречи министров иностранных дел стран ЕС, Украине будут выделять не менее 5 миллиардов евро в год в течение следующих четырех лет. Речь идет о покрытии затрат на покупку и передачу оружия для Украины и обучение украинских вооруженных сил.

Но во время встречи министров ЕС в четверг Сийярто заявил, что Венгрия будет возражать против создания такого фонда, пока Украина не исключит венгерский банк OTP из своего списка "спонсоров войны".

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Politico отмечает, что к настоящему моменту ЕС выделил около 4 миллиардов евро на военные нужды Украины через так называемый Фонд мира. Но сейчас еврочиновники хотят учредить более постоянный источник финансирования, чтобы избежать необходимости постоянно вести трудные переговоры о выделении новых средств.

"Стремление к многолетнему фонду является частью более широких усилий Запада, направленных на предоставление Украине более постоянных гарантий безопасности, дискуссия, которая доминировала на недавнем саммите НАТО в Литве", – пишет издание.

Цель состоит в том, чтобы найти окончательное соглашение по этому вопросу до октября, когда лидеры ЕС в следующий раз соберутся в Брюсселе. Некоторые дипломаты считают, что к тому времени позиция Венгрии может измениться.

Венгрия блокирует помощь Украине – что известно

В начале мая украинское Нацагентство по предупреждению коррупции внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны. Решение было принято из-за нежелания венгерского банка уходить с российского рынка. Также банк подозревают в фактическом признании российской аннексии украинских территорий.

Включение компании в список "спонсоров войны" не несет за собой никаких практических санкций и является лишь для компании имиджевой проблемой. Тем не менее, власти Венгрии, использовали это в качестве повода и начали блокировать европейскую военную помощь Украине, требуя исключить свой банк из списка.

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