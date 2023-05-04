OTP входит в число 50 крупнейших банков России, а по ряду направлений входит в число лидеров рынка.

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны из-за его поддержки российской агрессии в Украине.

Как сообщается на сайте НАПК, причиной этого решения является позиция руководства банка продолжать деятельность в России и фактическое признание так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

НАПК отмечает, что международная финансовая группа OTP является одним из лидеров рынка финансовых услуг Центральной и Восточной Европы, имеет дочерние банки в России, Украине, Хорватии, Словении, Словакии, Черногории и Румынии.

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"OTP входит в число 50 крупнейших банков России, а по ряду направлений входит в число лидеров рынка. Он обслуживает более 2,2 млн клиентов и представлен более чем в 1 850 населенных пунктах государства-террориста, что подчеркивает его важность для экономики России, которая борется с санкциями Запада и пытается их обойти", - говорится в сообщении.

В НАПК также отмечают, что, по информации СМИ, банк также предоставляет льготные условия кредитования российским военным, предоставляя им возможность оформить отсрочку.

"При этом, банки ссылаются на закон рф от 7 октября 2022 года №377-ФЗ, фактически признавая так называемые Донецкую и Луганскую" народные республики", - говорится в сообщении.

Признание спонсорами войны

OTP Bank - уже 24 компания, которую НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны.

Ранее к этому перечню была отнесена австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International - компания продолжала работать на российском рынке, а также вела свою деятельность в так называемых ДНР и ЛНР.

Также НАПК признало спонсором войны китайского технологического гиганта Xiaomi, который сейчас является лидером по продаже смартфонов на российском рынке.

Также в этот перечень включены французские корпорации Yves Rocher и Auchan, которые не прекратили свою деятельность в России.

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