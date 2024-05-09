На поиски будет всего девять секунд.

Если вы любите решать сложные головоломки и рассматривать оптические иллюзии, то хорошо знаете, как нас иногда может подводить собственное зрение.

Сегодня УНИАН подготовил для вас новую фотоиллюзию, которая может немного растревожить, поскольку на ней много движущихся птиц. Так, перед вами водоем, в котором собрались чайки и лебеди. Среди них есть одна птица, отличающаяся от других.

Вам нужно найти птицу всего за 9 секунд. Если удастся, то можете быть уверены, что вы - очень внимательный к деталям человек.

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Люди, которые часто рассматривают оптические иллюзии, имеют собственные "алгоритмы" поиска лишних предметов или существ. Если вы делаете это впервые, то есть совет: попробуйте "просканировать" изображение, поочередно рассматривая каждую птицу.

Правильный ответ:

"Лишнюю" птицу можно заметить в небе, фотограф "поймал" ее во время полета.

Другие оптические иллюзии для читателей УНИАН:

Ранее мы предлагали вам сложную головоломку с бабочками. Среди рядов одинаковых спрятана бабочка, которая имеет незначительное отличие. Ее надо найти всего за 10 секунд.

Также можете попробовать свои силы в поиске странного лимонного дерева среди кучи других. Считается, что только люди с хорошим зрением справятся с этой задачей за 11 секунд.

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