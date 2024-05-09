Судно пришвартовалось в Кейптауне, поскольку не может вернуться в Украину во время войны.

Украинское научно-исследовательское судно "Ноосфера" завершило третий антарктический сезон, который был очень насыщенным, в частности, интересными научными исследованиями.

Как сообщили в Национальном антарктическом центре Украины, поздно вечером 8 мая судно пришвартовалось в порту Кейптауна (ЮАР).

Отмечается, что это был самый длинный антарктический сезон "Ноосферы" с самой большой научной программой. Он начался еще 17 ноября 2023 года по маршруту Кейптаун - остров Кинг-Джордж (польская антарктическая станция "Арцтовский") - остров Галиндез (украинская станция "Академик Вернадский"). Тогда ледокол доставил грузы и участников экспедиций, в частности отряд технических специалистов для модернизации "Вернадского". Затем прибыл в порт Пунта-Аренас (Чили).

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Снова в Антарктику судно вышло 15 марта 2024 года. На борту была команда годовой 29-й Украинской антарктической экспедиции, грузы для ее зимовки, а также ученые сезонной экспедиции из Украины и других стран. Именно в этой части - по дороге к "Вернадскому", в районе станции и на пути назад - с борта "Ноосферы" было выполнено много исследований. В частности, отобраны образцы донных осадков для продолжения изучения геологической истории Земли, прежде всего изменений климата. Также впервые вместе с польскими коллегами отобраны образцы морской фауны со дна Южного океана, собран уникальный материал для исследования акустической коммуникации редких китов - южных плавунов.

"Отобраны образцы криля и фитопланктона для важного международного исследования по распространению силиконов в Антарктике и интересные пробы изолированных популяций пресноводных беспозвоночных и сосудистых растений, а также - горных пород с островов Десепшен и Кристин, бухты Артура", - говорится в сообщении.

Снова в Чили "Ноосфера" прибыла 13 апреля, доставив туда участников годовой 28-й УАЭ и сезонной экспедиции. В этом переходе ледоколу пришлось преодолевать сильный шторм в проливе Дрейка с высотой волн до 10 м и скоростью ветра до 35 м/с.

Затем судно в очередной раз отправилось в Антарктику - к острову Кинг-Джордж для ротации полярников на польской станции "Арцтовский". Оттуда "Ноосфера" взяла курс на Кейптаун, куда успешно добралась вчера.

Как и в прошлый раз, нынешняя экспедиция "Ноосферы" была совместной украинско-польской и частично финансировалась Польской антарктической программой.

"Даже в условиях полномасштабной войны мы не только поддерживаем, но и развиваем деятельность нашего научного флагмана. На этот раз имеем и обеспечение логистики, и международное сотрудничество, и самую большую программу исследований. С улыбкой вспоминаю слова скептиков о "ржавом корыте, которое будет стоять в порту". "Ноосфера" блестяще отработала третий антарктический сезон...", - отметил директор НАНЦ Евгений Дикий.

Судно будет оставаться в Кейптауне до следующего антарктического сезона. Возвращение "Ноосферы" в Украину планируется после завершения полномасштабного вторжения РФ.

Что известно об украинском ледоколе "Ноосфера"

"Ноосфера" - украинское научно-исследовательское судно-ледокол, флагман украинского научно-исследовательского флота. В 2021 году было приобретено у Великобритании за 5 млн долл. для украинской антарктической станции "Академик Вернадский". В октябре того же года корабль зашел в порт Одессы.

В 2022 году "Ноосфера" отправилась из Одесского порта в свой первый рейс в Антарктиду.

Из-за войны судно не может вернуться в Украину, поэтому временно базируется в Кейптауне (ЮАР).

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