Состояние самых богатых людей страны составляет около 350 миллиардов долларов.

После полномасштабного вторжения России в Украину российским олигархам на Западе стали не рады. Многие страны ввели запрет на оказание услуг по управлению семейными трастами с россиянами в качестве доверителей или бенефициаров.

Издание Bloomberg пишет, что некоторые богачи ищут способы сохранить семейные фонды на Западе, другие стремятся перевести их в так называемые дружественные страны, как ОАЭ, или в конечном итоге переводят их в Россию, что предпочли сделать большинство тех, кто попал под санкции.

России нужны эти деньги

Судьба этих богатств имеет серьезные последствия для России, поскольку она остается в значительной степени отрезанной от остального мира. Состояние 26 россиян в совокупности составляет около 350 миллиардов долларов. Их средний возраст - 63 года, а значит, то, как и где они решат передать свои состояния в ближайшие десятилетия, будет отражаться на экономике и различных отраслях бизнеса. Некоторые из миллиардеров - например, производитель удобрений Андрей Гурьев и нефтяной магнат Вагит Алекперов - возможно, хранят большие куски своих состояний в наличных деньгах в секретных местах.

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По словам Дарьи Невской, юриста из Дубая, обслуживающего богатых россиян, неясно, как мегабогачи планируют передать свое состояние, и нет никакой общей тенденции. Санкции в некоторых случаях ускорили процесс, как, например, в случае с магнатом в сфере телекоммуникаций и недвижимости Владимиром Евтушенковым, который перевел активы на своего сына, чтобы защитить свой холдинг.

Роман Маргулис, управляющий партнер компании ASB Consulting Group, говорит, что московская фирма получает от 10 до 15 запросов каждый месяц на создание наследственных фондов, а за последние два года их количество увеличилось в несколько раз. Страх перед санкциями и замораживанием активов за рубежом повышает привлекательность.

И все же лишь несколько человек из всех заинтересовавшихся в итоге создали фонды, говорит Маргулис. Кроме того, наследники, не являющиеся налоговыми резидентами России, должны платить 30% налог на наследство, что делает эти структуры менее привлекательными, если речь идет о людях, живущих за границей.

Неформальные отношения

Россия выделяется тем, что условия ведения бизнеса в ней зависят от неформальных соглашений и гарантий, которые сложились при Путине. Хотя он заявил, что не планирует никакой деприватизации или национализации, наличие хороших отношений с властями является ключевым фактором, позволяющим избежать конфискации активов.

В прошлом году прокуроры подали почти в пять раз больше исков о национализации активов, чем в 2022 году. В феврале региональный суд постановил передать государству три завода из группы, на которую приходится около 80 % российского производства ферросплавов и которая с начала 1990-х годов контролировалась семьей предпринимателя Юрия Антипова и его деловым партнером.

Санкции против России - последние новости

Издание Financial Times писало, что Высший суд Евросоюза отменил санкции против российских миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена, признав недостаточными доказательства того, что оба олигарха поддерживали войну Кремля против Украины.

В решении также отмечается, что между Авеном и Фридманом и Владимиром Путиным или его окружением может существовать "определенная степень взаимосвязей", но ЕС не смог "продемонстрировать, что бизнесмены поддерживали действия или политику", которые нанесли ущерб Украине, поддерживали ключевых российских чиновников или получали выгоду от их решений.

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