Поставка электроэнергии в квартиры киевлян будет происходить без ограничений.

Сегодня, 9 мая, для экономии электроэнергии в Киеве снизят яркость уличных фонарей из-за имеющегося дефицита в энергосистеме.

"Мы работаем над поиском оптимальных вариантов экономии электроэнергии без ущерба для жизнедеятельности города. Уже принято решение минимизировать вечернее освещение улиц", - сообщил начальник Киевской городской военной администрации (КГГА) Сергей Попко.

Попко отметил, что полностью выключать все фонари не будут. Благодаря системе управления наружным освещением будет снижена яркость осветительных приборов, что позволит достичь общей экономии не менее 20%.

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Он также подчеркнул, что в Киеве не будут выключать электроэнергию для бытовых потребителей. По его словам, поставки электроэнергии в квартиры киевлян будут происходить без ограничений.

"В самые важные для энергосистемы часы нагрузок - с 18:00 по 23:00. Не включайте все мощные электроприборы одновременно, перенесите стирку на ночь, выключайте свет в пустых помещениях", - подчеркнул глава КГГА.

Состояние украинской энергосистемы - последние новости

9 мая пресс-служба "Укрэнерго" сообщила, что вечером 9 мая, с 18:00 до 24:00, из-за значительного дефицита электроэнергии в энергосистеме Украины возможны аварийные отключения, которые коснутся бытовых потребителей.

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