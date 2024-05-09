В то же время спрос на эту продукцию остается достаточно высоким.

На рынке Украины сохраняется тенденция роста цен на прошлогоднюю морковь. По состоянию на 9 мая украинские фермеры готовы отгружать качественную морковь по 9-15 грн/кг ($0,23-0,38/кг), что в среднем на 26% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что запасы моркови в украинских хозяйствах фактически исчерпаны, в то время, как спрос на эту продукцию остается достаточно высоким. Поэтому аграрии, которые еще имеют запасы продукции, получили возможность и дальше повышать отпускные цены.

По словам ключевых игроков рынка, торговая активность на рынке моркови в Украине увеличилась, что на фоне сезонного сокращения запасов этой продукции в местных хозяйствах привело к дефициту качественной моркови на рынке.

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Год назад на рынке моркови наблюдалась аналогичная ситуация, но цены на качественную продукцию были в среднем в 3,4 раза выше, чем сегодня.

Цены на овощи

Ранее УНИАН писал, что нынешняя ситуация на рынке капусты особая, поскольку этот овощ сегодня уже подешевел более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В то же время отпускные цены на лук продолжают расти. Причиной подорожания стал высокий спрос на овощ и нехватка продукции высокого качества. На текущей неделе торговля луком активизировалась, что позволило продавцам повысить отпускные цены. При этом отмечено, что цены подняли только поставщики качественного лука, предложение которого сокращается.

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