Венгры не будут принимать никого, кроме представителей венгерского национального меньшинства в Украине.

Венгрия и Русская православная церковь готовят очередную провокацию с украинскими военнопленными - передачу бойцов Будапешту без согласования с Киевом.

Как пишет "РБК-Украина" со ссылкой на источники в украинских спецслужбах, с этой целью венгерские чиновники отправляются в РФ 8-11 августа.

"Цель визита – это, в частности, обсуждение очередного раунда передачи украинских военнопленных с "венгерским происхождением". Как и в прошлый раз, все происходит без участия и согласования с Украиной, без всяких правовых оснований, что является грубым нарушением Женевских конвенций и международного гуманитарного права", – рассказал собеседник.

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По информации источника, у Венгрии не списка тех, кого она хочет забрать. Группу из 10-15 человек для передачи Будапешту формируют российские спецслужбы, выискивая среди пленных украинцев закарпатцев, имеющих венгерское происхождение.

"Требование венгров – венгерская этническая принадлежность и знание венгерского языка. Это требование неоспоримо – венгры не будут принимать никого, кроме представителей венгерского национального меньшинства в Украине", – говорит источник в спецслужбах.

Переговорщиком российской стороны по этому вопросу, как ожидается, будет выступать член Синода РПЦ митрополит Волоколамский Антоний (Антон Юрьевич Севрюк), занимающий должность главы отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

Венгрия забрала украинских военнопленных - что сообщалось

В начале июня Россия передала Венгрии 11 украинских военнопленных. Они оказались на венгерской территории. Большинство бойцов до этого момента считались пропавшими без вести.

Будапешт убеждал, что венгерское правительство якобы не имело никакого отношения к передаче 11 украинских пленных.

20-23 июня украинским дипломатам удалось вывезти из Венгрии в Украину пятерых переданных страной-агрессором бойцов.

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