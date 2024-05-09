Президент Украины обсудил с президентом Европарламента ряд вопросов, в том числе текущую ситуацию на фронте и планы врага, а также поддержку партнеров.

При условии увеличения поставок оружия украинские защитники смогут остановить российских оккупантов на востоке. Как передает корреспондент УНИАН, уверенность в этом выразил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой заявления для СМИ 9 мая в Киеве.

Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе текущую ситуацию на фронте и к чему сейчас готовятся оккупанты.

"Украина нуждается в дальнейшей своевременной оборонной поддержке. И именно такой, которая способна сорвать российский план реванша на этот год, план их наступления", - сказал Зеленский. Видео дня

По его словам, Путин не собирается останавливаться, считает, что Запад можно расколоть, и что все его ценности - это просто слова.

"Можно ли его остановить? Надо остановить, потому что пойдет дальше... Как можно это сделать? На поле боя этого мало, у РФ большая территория, им не жалко людей... Относительно политического направления. Безусловно, как только получится побороть Путина политически, я считаю, что мы уменьшим потери украинцев на поле боя. И я считаю, что именно два давления должно быть. Политическое давление - дипломатическое. Это не только санкции, это и Саммит мира", - заявил он.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что при условии увеличения поставок оружия Силы обороны смогут остановить российские войска на востоке.

"Там сейчас у них инициатива. Это не секрет. Нам нужно их остановить и забрать инициативу в свои руки. Это можно сделать только, когда в руках есть что-то крепкое... Как только поставки оружия дойдут, мы остановим их инициативу на востоке государства. Безусловно, пользуясь этим моментом они увеличили свои войска на севере, на востоке нашего государства. Повсюду. Харьковский регион, Сумской регион. Они везде что-то увеличивают", - сказал президент.

Также глава государства и президент ЕП коснулись вопроса европейской поддержки Украины и ее евроинтеграционных перспектив.

Глава государства подчеркнул, что и в дальнейшем позиция ЕП будет весомой, "чтобы все наши договоренности в Европе по обороне и общей силы действительно выполнялись".

"Мы нуждаемся и в дальнейших принципиальных проявлениях политической поддержки... Мы в Украине выполнили все необходимые условия для того, чтобы уже в июне, как и договаривались, была утверждена переговорная рамка, и фактически реально начались переговоры Украины в Евросоюз", - отметил он.

Со своей стороны, Метсола подчеркнула, что Европа благодарна народу Украины за его отвагу и смелость перед лицом агрессии. По ее словам, Европа будет стоять с Украиной столько, сколько потребуется.

"Украина - есть, и останется приоритетом ЕС... Переговоры о вступлении (в ЕС) должны начаться как можно скорее, ЕП будет помогать Украине всеми возможными способами двигаться вперед европейским путем", - заявила президент ЕП.

Кроме того, Зеленский и Метсола поговорили о перспективах Глобального саммита мира в Женеве в июне. По словам президента, саммит может и должен стать реальным шансом восстановить и гарантировать справедливый мир для Украины для всей Европы.

"Саммит мира важен. Именно поэтому Путин пытается его сорвать, он будет это делать и попытками увеличить давление на фронте, и начать новые наступательные действия, и различными манипуляциями в политике и попытками расколоть международное сообщество. Путин действительно боится Саммита мира, боится, что мировое большинство начнет принуждать Россию к миру", - сказал Зеленский.

В то же время, Метсола выразила надежду, что Саммит мира в Женеве будет иметь практические результаты.

"Нам нужен мир вместе со справедливостью, свободой и достоинством. И здесь ничего не может быть решено без полного согласия украинцев", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, Зеленский заявил, что в рамках предстоящего Саммита мира в Швейцарии Украина планирует поднять три главных вопроса, одним из которых является обмен пленными "всех на всех". Он отметил, что многие говорят, что обмен "всех на всех" возможен только после завершения войны, но по мнению президента, есть возможность это сделать раньше, поставив этот вопрос на саммите мира.

Зеленский также подробно рассказал, какие именно вопросы Украина планирует обсудить на саммите.

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