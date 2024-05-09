Курс гривни к евро установлен на уровне 42,43 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 10 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,55 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 17 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также подешевела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на пятницу установлен на уровне 42,43 грн/евро, то есть гривня ослабла на 12 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 39,63/39,65 грн/долл., евро – 42,64/42,66 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 9 мая, вырос на 10 копеек и составляет 39,85 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 42,90 грн за евро.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что с 13 по 19 мая на наличном рынке ожидаются колебания курса в пределах 39-41 грн/долл. и 41-43,5 грн/евро. По его словам, на следующей неделе валютный рынок вряд ли удивит ежедневным спокойствием, и пока отсутствуют какие-либо угрожающие обстоятельства, которые могут разрушить его архитектуру.

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