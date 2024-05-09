Бригада состоит из добровольцев, которые совмещают гражданскую службу с боевыми дежурствами.

Небо над Киевом среди прочих защищают журналисты и судьи, которые сформировали добровольческое подразделение "Мрия". Вооруженные далеко не новым оружием, они сбивают над столицей вражеские дроны-убийцы, пишет The Guardian.

С прошлого года 241-я бригада теробороны, в которой служит сержант с позывным "Шишак", рыщет в небесах в поисках российских летательных объектов в 100 км к востоку от Киева, на одном из нескольких маршрутов полета беспилотников. Их задача - сбить дроны до того, как те достигнут столицы.

"Мне нравится моя работа. Мы достаточно успешны. Мы останавливаем смерть здесь. Наши семьи в Киеве, поэтому мы защищаем наших жен и детей", - рассказывает боец.

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Как отмечает The Guardian, отряд сержанта "Шишака" охотится на "Шахеды", вооружившись "старинным военным снаряжением, которое могло быть из музея" - пулеметом М2 Браунинг, созданным еще во время Первой мировой войны.

"Он может быть старым, но работает", - говорит боец Евгений Долин. Не было смысла тратить ракету Patriot стоимостью 4 миллиона долларов на дрон стоимостью 20 000 долларов, пояснил он, отметив: "Это элементарная экономика. Вы не используете большое ружье, чтобы застрелить воробья".

Подразделение также имеет пару советских крупнокалиберных пулеметов ДШК, известных как "Душки". Они оснащены трассирующими и обычными патронами.

Капитан Александр Жигун рассказал, что его взвод состоит из старших бойцов, в возрасте 30-40 лет. Ему самому - 38 лет. Большинство пришли из гражданской жизни, работали тележурналистами и дизайнерами. Оружие у них тоже было среднего возраста. Но до сих пор им удавалось сбивать каждый дрон, с которым они имели дело.

Другое подразделение той же 241-й бригады обороняет центр Киева. На 12-м этаже многоквартирного дома на окраине города разместили пулеметный пост. Рядом находится ТЭЦ.

По словам бойца по имени Евгений Мезенцев, его пулемет "Максим", изготовленный в 1944 году, сбил четыре беспилотника. Большинство членов его подразделения - известного как "Мрія" - являются добровольцами на неполный рабочий день и работают в юридической профессии. Несколько раз в месяц он круглосуточно дежурит. Остальное время - судья апелляционного суда в одном из районов столицы.

"У нас нет выбора. Мы должны выиграть эту войну. Если мы этого не сделаем, наши дети и внуки все равно будут воевать с россиянами. Никто из нас не хочет жить в путинской России. Мы хотим быть свободными и независимыми. Мы не хотим быть рабами своего ближнего", - сказал он.

Другой судья-доброволец Николай Мисечко считает бесполезными переговоры с Москвой. "Это нонсенс. Вы знаете, что россиянин врет, когда он открывает рот", - сказал он.

Война в Украине: воздушный террор агрессора

Как писал УНИАН, в ночь на 9 мая российские БПЛА типа Shahed 136/131 снова атаковали тыловые регионы Украины. В частности один вражеский беспилотник попал в Дом культуры на Николаевщине. В общем враг запустил 20 дронов, и почти все были сбиты.

Также мы рассказывали, что в последние два месяца агрессор возобновил систематические атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру, нанеся многочисленные удары по объектам производства и передачи электроэнергии во многих областях Украины. Как пишут аналитики американского Института изучения войны, российские военные пытаются использовать ослабление украинской ПВО, чтобы разрушить энергосистему Украины и ограничить ее оборонно-промышленный потенциал.

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