Он призывает показать Путину, что он не сможет выиграть в войне на истощение.

Запад намеренно предоставляет Украине меньше помощи, чем может. Об этом заявил немецкий политолог Герфрид Мюнклер в эфире ZDF.

"Мы асимметризировали возможности украинцев. Мы связали им одну руку за спиной! Мы сказали, что будем поставлять определенное оружие, но они не должны использовать его против России. Мы ведём войну против России санкциями, чтобы меч, который русские подняли, бессильно упал из их рук. Но этого не происходит!" - цитирует его Bild.

Политолог считает, что партнеры должны оказать Украине помощь, которая позволит ее войскам удерживать свои позиции на фронте, а также покажет Путину, что он не выиграет в войне на истощение.

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"Если Путину придется вести войну еще три или четыре года, он столкнется с финансовыми и экономическими проблемами. В этом-то вся суть!" - подчеркнул Мюнклер.

Германия отказалась дать Украине Taurus:

Как известно, дальнобойные ракеты, которые запрашивала Украина, уже передали Великобритания и Франция. Украинские военнослужащие успешно применяют их на фронте.

По данным The New York Times, Соединенные Штаты Америки также тайно отправили Украине более 100 ракет ATACMS.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц выступает против отправки немецких ракет Taurus, поскольку боится, что украинские войска нанесут удар по Москве. За отправку ракет в Украину выступала оппозиция, а также ряд экспертов и дипломатов.

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