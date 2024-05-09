Певец также поделился фотографией с Ириной Билык.

Знаменитый украинский певец Павел Зибров нечасто делится семейными фотографиями. Однако сегодня артист показал редкий кадр с дочерью и ее мужем.

На своей странице в Instagram Павел Зибров опубликовал снимок с 27-летней дочерью Дианой и своим зятем - предпринимателем Андреем Ищенко. Звездная семья посетила мероприятие.

Зибров выглядел ярко, он надел свой золотисто-черный костюм. Диана выбрала для события классическую черную рубашку и брюки. А ее муж был в голубом костюме и в очках.

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Также знаменитость поделился кадром с певицей Ириной Билык, которая к тому же является кумой Зиброва. Исполнитель показал, как выглядит артистка без сценического макияжа и одежды. Павел нежно высказался об Ирине Билык.

"Наша королева шоу-бизнеса, красавица, талант, а самое главное - светлая, надежная, добрая подруга. Обожаем и любим всей семьей!" - написал под фото Зибров.

Напомним, ранее Павел Зибров назвал самых сексуальных певиц Украины. В его личном топе оказались три певицы.

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