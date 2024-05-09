Некоторые страны могут придерживаться недобропорядочности, чтобы за счет Украины выжать для своих внутренних политик какие-то "более выгодные решения".

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что может притормозить начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз в конце июня. Об этом передает корреспондент УНИАН.

На брифинге во время участия во втором Международном саммите городов и регионов чиновница напомнила, что в конце июня этого года должен состояться официальный старт переговоров, "который будет начат через проведение первой межправительственной конференции на уровне глав делегаций и возможно других уважаемых президентов и премьеров других стран". В то же время с точки зрения справедливости и процедур нет никаких препятствий и помех на сегодня для того, чтобы решение о практическом начале переговоров не было принято.

"С точки зрения политики, и скажем, недобросовестной политики, конечно, могут быть страны, которые за счет Украины, опять же, будут пытаться получить более выгодные решения для своих внутренних политик или для других стран расширения", - сказала вице-премьер. Видео дня

По ее словам, это политический процесс.

"Мы достаточно уверенно чувствуем себя в нем как тяжеловесы. Это означает, что если это единственная преграда, которая может иметь место, то это означает, что Украина достаточно правильно поработала, и мы можем рассчитывать на хороший результат", - подчеркнула Стефанишина.

Вступление Украины в ЕС - последние новости

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина приблизилась вплотную к фактическому старту переговоров о вступлении в ЕС. По словам главы государства, в июне должен начаться новый очень важный этап переговоров.

Как известно, 14 декабря 2023 года главы стран-членов Евросоюза приняли решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. С этой целью лидеры ЕС рекомендовали Еврокомиссии утвердить организационные рамки для переговоров.

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