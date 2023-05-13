Глава МИД Венгрии заявил, что включение "ОТП Банка" в список спонсоров войны может повлиять на вопрос поддержки санкций ЕС против России.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто нашел новую причину не поддерживать Украину. На этот раз - из-за внесения венгерского OTP банка в список международных спонсоров войны.

По словам главы МИД Венгрии, ему из-за этого "очень трудно" поддержать любое новое решение в отношении Украины, в частности введение новых санкций против РФ.

"В Стокгольме собираются министры иностранных дел Европейского Союза, и неудивительно, что на повестке дня стоит война в Украине. Чтобы было понятно, очень трудно поддерживать любое новое решение, пока Украина держит "OTP банк" в списке международных спонсоров войны", - написал Сийярто в Facebook.

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Как отмечает Euronews, Сийярто также назвал решение НАПК по OTP банку "скандальным и неприемлемым".

"Скандально и неприемлемо, что ОТП Банк попал в список международных спонсоров войны в Украине. Это странно. Это возмутительно. Это скандально", - подчеркнул глава МИД.

Венгерский дипломат подчеркнул, что деятельность финансового учреждения соответствует международным ожиданиям и законодательству. Он также добавил, что включение в список может повлиять на вопрос поддержки Венгрией санкций ЕС против России.

"Я четко дал понять на заседании Совета министров иностранных дел ЕС, что нам очень трудно даже начать переговоры по 11-му пакету санкций, пока OTP есть в этом украинском списке. Требуем от украинцев изъять OTP из списка", - сказал Сийярто.

Международные спонсоры войны - что известно

Как сообщал УНИАН, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны из-за его поддержки российской агрессии в Украине. Финучреждение продолжает деятельность в России и фактически признает так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

В НАПК отмечают, что OTP входит в число 50 крупнейших банков России, а по ряду направлений входит в число лидеров рынка. Банк также предоставляет льготные условия кредитования российским военным, которые убивают украинцев, предоставляя им возможность оформить отсрочку.

Отметим, что OTP Bank - 24 компания, попавшая в перечень международных спонсоров войны НАПК.

Ранее в этои список была отнесена австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International. В агентстве отмечают, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину банк не только продолжил работать в России, но и официально признал так называемые "ДНР" и "ЛНР".

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