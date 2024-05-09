Заморозки в мае спрогнозированы, в том числе на части Донбасса.

Погода 10 мая в Украине в некоторых областях может быть неблагоприятная, на части территории нашего государства ожидаются заморозки, местами - сильные.

Ночью температура воздуха в большинстве областей составит от +1 до +6, а на побережье морей и в Закарпатской области - 5-10 градусов тепла, поделился прогнозом Украинский гидрометцентр на своей странице в Facebook. По его сведениям, сильные заморозки в Украине на поверхности почвы возможны в Луганской, Харьковской и Сумской областях - 0-3 градуса.

Синоптики добавили, что днем на большей части территории государства прогнозируется +14...+19 градусов, немного прохладнее может быть в Карпатах - от +10 до +15, а теплее - на юго-западе и на юге - +17...+22.

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"Переменная облачность. Без осадков, только днем в Сумской и Черниговской областях местами небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, на юге страны северо-восточный, 7-12 м/с", - отметили в Укргидрометцентре.

Какая погода завтра прогнозируется в Киевской области и в столице - что сообщалось

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что на Киевщине 10 мая во второй половине дня увеличится облачность.

По ее данным, и в Киеве после обеда на небе станет больше облаков, однако существенные осадки не прогнозируются. Ночью ожидается от +3 до +5 градусов, а днем температура воздуха может составлять до +17.

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