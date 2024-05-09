Украина смогла резко нарастить производство стали, чугуна и проката

Металлургические компании постепенно приспосабливаются к ведению бизнеса в условиях войны.

Металлургические предприятия Украины за четыре месяца 2024-го нарастили производство чугуна на 25%, стали - на 33% и проката - на 30,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает "Укрметаллургпром".

Если сравнивать показатели производства стали в апреле 2024-го с апрельским показателем прошлого года, то рост составил 24,5%. Производство чугуна по сравнению с апрелем 2023-го выросло на 9,7%, проката - на 19,9%.

Общие объемы выплавки чугуна украинскими меткомбинатами за первые четыре месяца составили 2,19 млн т. Если говорить о стали и прокате, то здесь показатели составили 2,40 млн т и 1,97 млн т, соответственно.

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Фактически металлургическая отрасль приблизилась к показателям 2022 года. Компании смогли приспосабливаться к ведению бизнеса в новых условиях, но ограниченные логистические возможности все еще дают о себе знать.

Отметим, что сейчас эксперты прогнозируют увеличение производственных показателей отрасли в течение текущего года.

Проблемы металлургической промышленности

В октябре прошлого года западные эксперты заявляли, что украинская металлургическая промышленность "задыхается" от блокады экспорта. Среди главных проблем также называли близость предприятий к линии соприкосновения и нехватку персонала.

В ноябре 2023-го специалисты пришли к выводу, что для спасения отрасли необходимо полное разблокирование портов и введение низких железнодорожных тарифов.

А в начале года стало известно, что украинская металлургия из-за войны потеряла 60% капитализации.

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