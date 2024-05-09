Женщина принесла советскую символику несмотря на то, что закон о запрете такой символики действует в Украине уже более 9 лет.

В Киеве пенсионерка пыталась пройти в Парк славы, демонстративно одевшись в советскую военную форму с запрещенной символикой тоталитарного советского режима.

Как сообщил корреспондент УНИАН с места событий, женщина по имени Галина Савченко утверждала, что она представляет "Всеукраинский союз советских офицеров". Она пыталась пройти в Парк Славы в военной пилотке, на которой была хорошо заметна советская символика - красная звезда с серпом и молотом в ней.

Полицейские, дежурившие в парке, попросили женщину снять советскую символику, публичная демонстрация которой запрещена украинским законодательством. Однако женщина игнорировала законные требования полицейских, подчеркивая, что ее организация является легальной.

В конце концов полицейским пришлось составить на женщину протокол об административном правонарушении.

Стоит отметить, что в базе "Миротворца" есть досье на Галину Савченко. В нем указано, что женщина родилась в 1949 или 1950 году (то есть не имеет никакого отношения к ветеранам войны с нацизмом) и проживает в Киеве. "Миротворец" утверждает, что женщина участвовала в "антигосударственных акциях" и занималась "антиукраинской пропагандой". В частности женщина призвала подконтрольных России боевиков группировки "ДНР" к "освобождению" всей Украины.

Запрет советской символики в Украине

Как писал УНИАН, в апреле 2015 года Верховная Рада приняла закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов. Среди прочего закон ввел запрет на публичное использование символики этих двух режимов.

Согласно закону за изготовление, распространение и демонстрацию советской и нацистской символики предусмотрено наложение штрафов, а в отдельных случаях - даже лишение свободы на срок до пяти лет.

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