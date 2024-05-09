По словам Романенко, у Су-57 постоянно выходят из строя два элемента из-за низкого качества.

"Новейший" российский истребитель Су-57 не только не соответствует заявленным характеристикам, а является фактически небоеспособным. Поэтому летать на нем может быть даже опасно, рассказал авиаэксперт и ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко, передает 24 канал.

По его словам, у Су-57 постоянно выходят из строя два элемента из-за низкого качества: Ш-121 (радиолокационный комплекс системы управления вооружением, который отвечает за обнаружение целей и наведение ракет); БЦВМ ИМА БК (бортовой компьютер, от которого зависит работа всех систем самолета).

Отмечается, что из-за санкций производитель базовых микропроцессоров "Эльбрус" не может получить необходимые комплектующие и компоненты. Именно поэтому производство Су-57 сошло на нет. За все время россияне создали лишь таких 11 бортов.

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Кроме того, эксперт объяснил, почему Су-57 не соответствует заявленным характеристикам: россияне относят этот истребитель к пятому поколению, но самом деле он таковым не является.

"Согласно концепции пятого поколения, двигатель борта должен быть защищен от соответствующего радиоэлектронного оборудования. Максимально защищен от теплового излучения. Этого россияне не сделали. У них до сих пор все построенные 9 Су-57 имеют двигатели так называемого первого этапа. Такие же, как стоят на четвертом плюс-плюс поколении - на Су-35 и Су-34", - сказал Романенко.

Российский истребитель Су-57 - что сообщалось

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявляли, что Россия и раньше использовала для ударов по Украине самолеты Су-57, но россияне пытаются их беречь. Данные истребители могут нести ракеты Х-69.

Высказывалось мнение, что войска РФ понимают, что эти истребители могут быть легко поражены украинской системой ПВО: "Они понимают, что это достаточно дорогая погремушка и сильно берегут".

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