Бессент раскритиковал закупки российской нефти некоторыми европейскими странами.

Если Европа "внесет свой вклад" в сокращение доходов от российской нефти, то война в Украине может закончиться уже через 2-3 месяца. Об этом министр финансов США Скотт Бессент заявил в совместном интервью агентствам Reuters и Bloomberg, подчеркнув, что европейским странам необходимо играть более активную роль в сокращении российских нефтяных доходов и прекращении войны.

Он подчеркнул, что администрация Трампа не будет вводить дополнительные пошлины на китайские товары, чтобы остановить закупки Китаем российской нефти, если только европейские страны не введут высокие пошлины на Китай и Индию.

"Мы ожидаем, что европейцы внесут свой вклад, и мы не будем двигаться вперед без европейцев", — сказал он.

Бессент напомнил,что Трамп призывает европейские страны ввести пошлины в размере от 50% до 100% для Китая и Индии, чтобы лишить Россию доходов от продажи нефти - основного источника доходов. При этом он раскритиковал закупки российской нефти некоторыми европейскими странами, в то время как другие покупают нефтепродукты, переработанные в Индии из российской нефти, заявив, что они способствуют финансированию конфликта.

"Я гарантирую вам, что если Европа введет существенные вторичные пошлины для покупателей российской нефти, война закончится через 60 или 90 дней".

Бессент также заявил, что США готовы сотрудничать с европейскими странами для рассмотрения вопроса об ужесточении санкций в отношении российских компаний, включая такие крупные нефтяные компании, как "Роснефть" и "Лукойл", а также для подготовки к более активному использованию российских суверенных активов, замороженных после вторжения Москвы на Украину в 2022 году.

Этого можно было бы добиться, сначала изъяв небольшие части замороженных активов на сумму 300 миллиардов долларов, или разместив их в специальном юридическом лице, которое могло бы служить обеспечением по кредиту для Украины, сказал он.

Санкции против РФ

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио отмечал, что Дональд Трамп хочет, чтобы страны Европы ввели против России такие санкции, которых они сами ожидают от Белого дома.

Также УНИАН писал, что в ЕС рассматривают возможность ввести санкции против компаний из Индии и Китая, которые способствуют торговле нефтью с Россией. Эти санкции могут быть введены в рамках будущего пакета новых ограничений.

