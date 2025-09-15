ЕС ищет варианты развития событий из-за требований Трампа по российской нефти, - Bloomberg

В ЕС рассматривают возможность ввести санкции против российской нефти, но им надо преодолеть сопротивление некоторых государств-членов, в частности Венгрии и Словакии.

В Европейском Союзе рассматривают возможность ввести санкции против компаний из Индии и Китая, которые способствуют торговле нефтью с Россией. Как рассказали источники Bloomberg, эти санкции могут быть введены в рамках будущего пакета новых ограничений.

По словам источников, представители G-7 работают над разработкой мер в течение ближайших недель.

Однако, как пишет Bloomberg, Евросоюзу придется найти способ преодолеть сопротивление некоторых своих государств-членов, в частности Венгрии и Словакии. Эти страны выражали обеспокоенность относительно расходов на переход на альтернативные источники поставок нефти. Источник рассказал изданию, что ЕС может рассмотреть различные меры для решения таких проблем, когда исключение для этих стран будет отменено.

"Будет ли у Орбана время отдохнуть от своей зависимости от России, является ключевым вопросом. США действительно могут поставить Орбану шах и мат по российской энергетике - если захотят. Вопрос заключается в том, предлагают ли отношения Трампа и Орбана реальную защиту Венгрии, если дойдет до критического момента", - считает Андраш Дик, исследователь Национального университета государственной службы в Будапеште.

Он провел параллели с решением США в начале российско-украинской войны применить санкции к нефтеперерабатывающему заводу NIS, принадлежащему России и расположенному в Сербии, даже несмотря на то, что Белграду удалось добиться нескольких отсрочек взыскания каких-либо санкций в последнюю минуту. Он сказал, что подобные санкции против венгерских импортеров российской энергии, таких как Mol Nyrt, которая также владеет единственным нефтеперерабатывающим заводом Словакии, могут парализовать Венгрию.

Как писал УНИАН, в Еврокомиссии сообщили, что Евросоюз постепенно отказывается от российской нефти и газа, как того и требовал Дональд Трамп. Поэтапный отказ продолжается уже несколько лет.

По данным СМИ, вскоре ЕС представит 19 пакет санкций против России. Отмечается, что он может быть направлен на российские банки и энергетические компании, а также на российские платежные и кредитные системы, криптовалютные биржи и дальнейшие ограничения на торговлю нефтью в стране.

