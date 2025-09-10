Президент США Дональд Трамп призвал Европу ввести масштабные пошлины на торговых партнеров России, пообещав, что США последуют ее примеру.
Как пишет The Telegraph, Трамп призвал Евросоюз ввести 100-процентные вторичные санкции на Индию и Китай для усиления давления на Кремль. Сообщается, что Трамп обратился с этой просьбой во время обсуждения с европейскими лидерами способов принуждения российского диктатора Владимира Путина к заключению мирного соглашения с Украиной.
Издание предположило, что это предложение обострит напряженность между США и Индией после того, как Трамп ввел 25-процентную карательную пошлину на покупку российской нефти, в результате чего общая сумма пошлин на индийские товары достигла 50%.
"В последние недели Трамп все больше разочаровывается в Москве, поскольку Путин продолжает бомбардировать украинские города, несмотря на попытки США заключить мирное соглашение", - отметило издание.
Журналисты добавили, что Белый дом усилил свою риторику против Путина. В частности, министр финансов США Скотт Бессент предположил, что санкции Евросоюза в отношении стран, покупающих российскую нефть, могут привести к "полному краху" экономики РФ.
"Сейчас мы участвуем в гонке между тем, как долго смогут продержаться украинские военные, и тем, как долго сможет продержаться российская экономика", - заявил он.
Санкции против РФ
7 сентября Трамп заявил, что готов перейти ко "второму этапу" санкций против России.
Ранее Bloomberg писал, что Евросоюз намерен ввести вторичные санкции против стран, которые помогают РФ обходить уже действующие санкции.