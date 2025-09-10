Президент США призвал Евросоюз ввести 100-процентные вторичные пошлины для Индии и Китая, чтобы усилить давление на Москву.

Президент США Дональд Трамп призвал Европу ввести масштабные пошлины на торговых партнеров России, пообещав, что США последуют ее примеру.

Как пишет The Telegraph, Трамп призвал Евросоюз ввести 100-процентные вторичные санкции на Индию и Китай для усиления давления на Кремль. Сообщается, что Трамп обратился с этой просьбой во время обсуждения с европейскими лидерами способов принуждения российского диктатора Владимира Путина к заключению мирного соглашения с Украиной.

Издание предположило, что это предложение обострит напряженность между США и Индией после того, как Трамп ввел 25-процентную карательную пошлину на покупку российской нефти, в результате чего общая сумма пошлин на индийские товары достигла 50%.

"В последние недели Трамп все больше разочаровывается в Москве, поскольку Путин продолжает бомбардировать украинские города, несмотря на попытки США заключить мирное соглашение", - отметило издание.

Журналисты добавили, что Белый дом усилил свою риторику против Путина. В частности, министр финансов США Скотт Бессент предположил, что санкции Евросоюза в отношении стран, покупающих российскую нефть, могут привести к "полному краху" экономики РФ.

"Сейчас мы участвуем в гонке между тем, как долго смогут продержаться украинские военные, и тем, как долго сможет продержаться российская экономика", - заявил он.

Санкции против РФ

7 сентября Трамп заявил, что готов перейти ко "второму этапу" санкций против России.

Ранее Bloomberg писал, что Евросоюз намерен ввести вторичные санкции против стран, которые помогают РФ обходить уже действующие санкции.

