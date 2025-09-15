Трамп ранее отметил, что некоторые страны НАТО все еще покупают российскую нефть.

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы страны Европы ввели против России такие санкции, которых они сами ожидают от Белого дома, заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью Fox News, которое опубликовано на сайте Госдепа США.

В частности, журналистка Джиллиан Тернер поинтересовалась у Рубио, сколько еще времени президент США Дональд Трамп даст российскому диктатору Владимиру Путину, прежде чем ввести реальные санкции против России.

"Ну, мы полностью понимаем, какие санкции у нас есть в распоряжении, и в какой-то момент президент может принять такое решение. Это будет его решение. Он не будет ходить и искусственно объявлять сроки. Но он также указал, что важно, чтобы Европа поступила так же. В Европе все еще есть страны, которые покупают российские продукты, в частности российскую нефть. И президент призвал наших европейских партнеров ввести те санкции, которые они просят ввести нас. Поэтому, если они глубоко преданы этой идее, они должны принять меры - мы хотим побудить их сделать то, о чем они просят нас", - пояснил Рубио.

Видео дня

В соцсети Truth Social 13 сентября глава Белого дома написал, что считает шокирующим тот факт, что некоторые члены НАТО все еще продолжают покупать российскую нефть.

"Это значительно ослабляет вашу позицию на переговорах и силу в торгах с Россией. В любом случае, я готов действовать, когда вы будете готовы. Только скажите - когда?", - написал Трамп.

Президент США выдвинул предложение странам НАТО ввести пошлины для Китая на уровне 50-100%, которые можно будет отменить после окончания войны в Украине. По мнению Трампа, большие пошлины способны сломать влияние Китая на Россию.

Российская нефть и требования США

Ранее УНИАН сообщал, что по данным Reuters, после введения санкций Евросоюза экспорт в Россию упал на 61%, а импорт из РФ - на 89% за период с первого квартала 2022 года до второго квартала 2025 года. Примечательно, что во втором квартале этого года экспорт Евросоюза в РФ увеличился, а импорт сократился, из-за этого произошел профицит в размере 0,8 млрд евро. ЕС закупает у Москвы нефть, никель, природный газ, удобрения, железо и сталь. Импорт США из России сократился до 2,50 млрд долларов в первом полугодии 2025 года.

Также мы писали, что в Евросоюзе рассматривают возможность ввести санкции против компаний из Индии и Китая, которые способствуют торговле нефтью с Россией. Как сообщает Bloomberg, представители G-7 работают над разработкой мер в течение ближайших недель. Отмечается, что Евросоюзу придется найти способ преодолеть сопротивление некоторых своих государств-членов, в частности Венгрии и Словакии.

Вас также могут заинтересовать новости: