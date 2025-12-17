Европа поддерживает Киев из-за более глубоких мотивов - самосохранения.

Европейские союзники, поддерживающие Украину в ее борьбе против России, заявляют, что работают над защитой демократической страны, соблюдением международного права и противодействием российской агрессии. Однако, как пишет The Wall Street Journal, у них есть и другая мотивация, коренящаяся в их собственных интересах: Европа считает, что сделка, выгодная Москве, рискует спровоцировать более масштабную войну, которая может охватить весь континент.

Россия находится в положении, позволяющем выйти из мирных переговоров со значительно расширенными производственными мощностями, с уверенностью в возможности перекроить границы силой и рассматривающая НАТО как слабую организацию.

"Для Европы, как и для Украины, плохая мирная сделка, оставляющая Киев слабым и уязвимым, на данный момент хуже, чем полное отсутствие сделки", - пишет WSJ.

Фундаментальное отличие в подходе Европы и США

Администрация Трампа хочет, чтобы США и Европа достигли сближения с Москвой и "стратегической стабильности в отношениях с Россией". Белый дом заявляет, что это снизит риск более масштабной войны. Представители администрации Трампа также видят потенциальные возможности для бизнеса с Россией.

Однако Европа и Украина придерживаются противоположной точки зрения. Они видят в России долгосрочную угрозу и считают, что любое доверие должно быть заслужено и проверено, а до тех пор Москву необходимо сдерживать.

Так, недавний опрос 500 европейских специалистов по безопасности назвал "прекращение огня, выгодное России в её войне против Украины", одним из двух главных рисков для Европейского союза в следующем году. Другой риск — это гибридная война или война в "серой зоне", которую, по словам многих чиновников, Россия уже ведёт против Европы.

"Безопасность ЕС находится под прямой угрозой мирного соглашения, которое закрепит территориальные приобретения для Москвы, вознаградит агрессию и подорвёт долгосрочную жизнеспособность Украины как суверенного демократического государства", — говорится в резюме опроса. - "Российский мир" также будет сигнализировать о том, что ЕС не может формировать собственную среду безопасности или сдерживать будущие угрозы со стороны России".

Главный вопрос в мирном соглашении

После двух дней переговоров в Берлине сейчас начинают вырисовываться контуры мирного соглашения, которое может успокоить опасения Украины и Европы.

США более твердо обязались обеспечить гарантии безопасности Украины со стороны Европы, а Трамп пообещал добиваться поддержки роли Вашингтона в Сенате США. Однако самое большое препятствие на пути к включению Украины в мирное предложение США — контроль над территорией — остается нерешенным:

"Европейские лидеры недавно присоединились к Украине, отклонив призыв Белого дома к Киеву вывести войска из хорошо укрепленного района, который он все еще контролирует в Донбассе, опасаясь, что уступка этого района облегчит будущее российское вторжение".

Самое серьезное испытание

В четверг лидеры ЕС соберутся в Брюсселе, чтобы решить, следует ли использовать российские активы для финансирования кредита Украине в размере 105 миллиардов долларов, предназначенного для покрытия двух третей бюджета Киева и военных нужд на следующие два года.

Трамп прекратил почти всю финансовую поддержку Украины со стороны США, поэтому решение европейских властей имеет решающее значение, пишет WSJ.

"Если война затихнет, эти средства будут иметь решающее значение для восстановления разрушенной войной экономики и решения постконфликтных проблем страны", — сказала Яна Кобзова, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям. - "Если Путин отклонит сделку и продолжит вторжение, эти деньги помогут, это укрепит самооборону Украины".

Мирное соглашение - новости

США и Европа наработали проекты двух документов, в которых излагается план по поддержке Украины после достижения мирного соглашения. План предусматривает укрепление Вооруженных сил Украины, развертывание европейских войск на территории страны для сдерживания нового вторжения и более активное использование американской разведки.

В то же время ранее в РФ заявили, что готовы к соглашению, но не пойдут на компромисс по украинским территориям. В Кремле также не согласятся с присутствием войск НАТО на территории Украины.

