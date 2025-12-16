Европейские чиновники впервые за долгое время заявили о хорошем сотрудничестве с американскими переговорщиками.

Соединенные Штаты Америки и страны Европы наработали проекты двух документов, в которых излагается план по поддержке Украины после достижения мирного соглашения. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

План предусматривает укрепление Вооруженных сил Украины, развертывание европейских войск на территории страны для сдерживания нового вторжения и более активное использование американской разведки.

Еще одна часть соглашения, которую собеседники издания охарактеризовали как "оперативный документ между военными", содержит более подробную информацию. В частности, в нем изложено, как войска США и Европы будут сотрудничать с ВСУ для предотвращения попыток России захватить больше территорий.

Отмечается, что ни один документ пока обнародован не был. Однако, по словам осведомленных лиц, в документе содержатся "конкретные директивы, призванные успокоить Украину в различных сценариях возможного вторжения России". Неназванный американский чиновник отметил, что там "очень конкретно" описывается, как сдерживать дальнейшие атаки РФ и наказывать Москву, если они произойдут.

В частности, первоочередной задачей называют увеличение численности Вооруженных сил Украины до 800 тысяч в мирное время. За время войны численность украинской армии увеличилась почти до 900 000 человек.

Но такие силы потребуют "устойчивой и значительной поддержки" Украины. Европейский дипломат сказал, что в документе перечислены "очень конкретные" детали о военном оборудовании, которое необходимо Украине. Однако он не уточнял, о чем речь.

Также, по данным издания, в документе изложены детали о военных силах под руководством Европы, которые будут помогать Украине, действуя внутри страны для обеспечения безопасности в воздушном и морском пространстве. Подробной информации о том, какие страны разместят в Украине свои войска, нет. Ожидается, что базироваться они будут на западе страны.

В то же время прописано, как именно Соединенные Штаты будут помогать выявлять попытки России организовать операции под ложным флагом, которые могут дать ей повод для возобновления военных действий против Украины.

Европейские чиновники впервые за долгое время заявили о хорошем сотрудничестве с американскими переговорщиками и президентом Трампом.

"Мы видим реальный и конкретный прогресс. Этот прогресс стал возможен благодаря согласованности действий Украины, Европы и Соединенных Штатов", – отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

The Economist пишет, что США дают Украине надежду, однако о реальном мирном соглашении речь пока не идет. Издание отмечает, что Украина не может согласиться на отказ от территории в рамках соглашения без надежных гарантий безопасности.

Тем временем представитель МИД РФ заявляет, что страна-агрессор готова к соглашению, но не пойдет на компромисс по украинским территориям. В Кремле также не согласятся с присутствием войск НАТО на территории Украины.

