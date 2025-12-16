РФ также не согласится с присутствием войск НАТО на территории Украины.

Россия и Украина "на грани" заключения соглашения о прекращении войны, однако есть условия, по которым Москва не пойдет на компромисс. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью ABC News.

"Мы готовы к заключению соглашения", — заявил Рябков, добавив, что надеется, что соглашение будет достигнуто "скорее раньше, чем позже".

В то же время он повторил давние требования Москвы в отношении территорий, которые Киев считает неприемлемыми в рамках любого мирного соглашения. Среди них — контроль России над Крымом, оккупированным в 2014 году, и четырьмя другими частично оккупированными территориями — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.

"У нас получается пять субъектов, и мы ни в коем случае не можем пойти на компромисс по ним, потому что это будет пересмотром очень фундаментального элемента нашей государственности, закрепленного в нашей конституции", — подчеркнул Рябков.

Еще одним камнем преткновения для Москвы является возможное размещение войск стран НАТО в Украине после войны.

Рябков заявил, что Россия не согласится на сделку, предусматривающую их присутствие на украинской территории, даже если они будут находиться там в рамках гарантий безопасности или в качестве членов так называемой "коалиции желающих".

"Мы ни в коем случае не будем поддерживать, соглашаться или даже довольствоваться каким-либо присутствием войск НАТО на территории Украины", — заявил Рябков.

Мирное соглашение

В то же время СМИ писали, что план США предусматривает, что Украина должна отступить с примерно 14% территории Донбасса, которую все еще удерживает. Однако президент Зеленский снова четко заявил, что Украина не собирается ни де-юре, ни де-факто признавать Донбасс российским.

Также США предлагают Украине гарантии безопасности, аналогичные тем, которые она получила бы в рамках НАТО, но дали понять, что сделка должна быть согласована к Рождеству, иначе условия могут стать хуже.

