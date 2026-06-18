'Вся Москва горит, я сваливаю': россияне в панике из-за атаки украинских дронов (видео)

Жители российской столицы, комментируя последствия атаки, не стесняются в выражениях.

Жители Москвы крайне недовольны атаками украинских беспилотников. Они возмущаются тем, как дроны могут залетать аж в российскую столицу. Некоторые кадры, появившиеся в сети 18 июня, когда происходила очередная массированная атака, свидетельствуют даже о панических настроениях.

Один из очевидцев событий, снимая на видео многочисленные пожары в городе, констатирует, что "вся Москва горит", и заявляет, что нужно эвакуироваться. При этом из-за эмоционального состояния он не подбирает слов.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, российский диктатор Владимир Путин больше не является гарантом безопасности россиян, в том числе и жителей Москвы.

Видео дня

"Поблагодарите Путина и себя за то, что голосовали за него, россияне. Путин больше не является гарантом вашей безопасности, он привёл войну в каждый российский город, в том числе и в Москву", – написал Коваленко, комментируя это видео.

Внимание! Видео 18+, содержит ненормативную лексику:

Удары по Москве

Как сообщал ранее УНИАН, 18 июня дроны массированно атаковали Москву. Они прорвали противовоздушную оборону над российской столицей и нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Капотне. В результате вспыхнул пожар. На видео, появившихся в сети, видны многочисленные очаги возгорания на территории НПЗ. Над городом поднялись огромные столбы черного дыма.

Ранее, 16 июня, украинские дроны нанесли удар по этому же заводу в Москве. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар по Московскому региону и поблагодарил всех, кто причастен к запускам средств поражения. По его словам, "прилеты" по Москве и области – это "справедливый ответ на российские удары".

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