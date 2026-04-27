США продавили Перу на F-16 и слили Gripen: Defence Express об угрозе для Украины

Закупка американских истребителей F-16 для Перу сопровождалась хаосом, коррупционными скандалами и прямым давлением, сообщает Defense Express.

Как говорится в материале, борьба за контракт продолжалась с 2012 года. Изначально Лима склонялась к шведским Gripen из-за их низкой стоимости. Однако после ряда импичментов президентов и протестов ситуация резко изменилась в пользу США.

По мнению эксперта, шведскую сторону фактически вытеснили из игры.

"В шведской Saab заявили, что не получили от правительства Перу официального запроса относительно своего предложения, которое могло бы быть лучше американского", – отмечает аналитик издания.

По имеющимся данным, когда временный президент Перу Балькасар попытался приостановить сделку, вмешался американский посол. Дипломат открыто пригрозил использованием "всех доступных инструментов для защиты и содействия процветанию и безопасности Штатов".

Финал истории стал еще более скандальным. Как сообщается в тексте:

"Окончательное соглашение на F-16 представители правительства Перу подписали за спиной президента страны и уже произвели первый платеж в размере 462 млн долларов".

Это привело к немедленной отставке министров обороны и иностранных дел. По имеющимся данным, цена за один F-16 Block 70 в итоге составила от 146 до 166 млн долларов.

На фоне планов Украины закупить 250 истребителей (100 Rafale и 150 Gripen), цена которых может достичь 50 млрд евро, эксперты советуют не питать иллюзий. Автор подчеркивает: как только дело дойдет до реальных контрактов, Украина столкнется с жестким лоббизмом. Киеву стоит быть готовым к "грязной борьбе" вокруг таких контрактов.

США перенимают опыт Украины

Ранее УНИАН писал, что украинская операция "Паутина" стала показательным примером эффективного использования дешевых дронов против стратегических целей, и теперь США решили изучить этот опыт.

Американские военные во время учений во Флориде воспроизвели подобный сценарий массированной атаки дронов на авиабазы.

После этих учений Пентагон пришел к выводу, что современная война меняется, и нужно уделять больше внимания дешевым беспилотникам и защите от них. В частности, акцент делается на развитии систем перехвата дронов и переосмыслении защиты важных объектов, таких как авиабазы и командные центры.

Добавим, что армия США протестировала микроволновую "пушку", способную выводить дроны из строя без выстрелов. Речь идет о мобильной системе высокомощного микроволнового излучения, которую установили даже на обычный пикап. Принцип ее работы заключается в том, что она направляет мощный электромагнитный импульс, который "сжигает" электронику беспилотника.

Разработчиком выступает компания ThinKom Solutions, которая использовала свою технологию фазированных антенн, способных работать с очень высокими уровнями мощности.

