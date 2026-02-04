Очутились на передовой: африканцы пожаловались СNN, как Россия обманом их заставила воевать

Когда афринцы прибыли в РФ, их силой завербовали в армию и практически не обучили перед отправкой на передовую.

Расследование CNN выявило новые подробности того, как российские агенты вербуют африканцев на войну против Украины.

Журналистам издания удалось выяснить тактику российских вербовщиков, в которую входят привлекательные обещания, данные африканским соискателям работы, а в реальности они получают принудительную военную службу в составе оккупационной армии на передовой в Украине.

CNN просмотрел сотни чатов в приложениях для обмена сообщениями, военные контракты, визы, авиабилеты и ​​бронирования отелей, а также собрал рассказы из первых уст африканских наемников в Украине, чтобы понять, как именно РФ вербует мужчин из Африки пополнять свои ряды.

Видео дня

Издание отметило, что ряд африканских правительств, включая Ботсвану, Уганду, ЮАР и Кению, признали масштабы проблемы. Местные СМИ даже подробно писали о том, как граждан этих стран обманом заставляли становиться наемниками РФ и воевать против Украины. Официальные лица также предостерегли от наемничества.

CNN поговорила с 12 африканскими боевиками, все еще находящимися в Украине - из Ганы, Нигерии, Кении и Уганды, которые заявили, что им предлагали гражданскую работу, например, водителями или охранниками.

Большинство из этих 12 человек сказали, что им обещали подписной бонус в размере $13 тыс., ежемесячную зарплату до $3500 и российское гражданство по окончании службы.

Но, по их словам, когда они прибыли в РФ, их силой завербовали в армию и практически не обучили перед отправкой на передовую. Их заставили подписать военные контракты на русском языке без адвокатов и перевода, как они утверждают. У некоторых отобрали паспорта, что сделало побег невозможным.

Хотя российское законодательство гласит, что солдатами могут стать только иностранцы, знающие русский язык, ни один из африканцев, опрошенных CNN, не говорил по-русски.

"Их зарплаты и бонусы отличались от тех, что предлагались российским солдатам, и даже варьировались между новобранцами. Некоторые также обвиняли недобросовестных вербовщиков или российских коллег в краже с их банковских счетов", - написало издание.

"Когда мы были на передовой, российский солдат под дулом пистолета заставил меня отдать ему мою банковскую карту и ПИН-код к ней", - рассказал CNN один африканский наемник ​на условиях анонимности. Когда он проверил, оказалось, что с его карты сняли бонус на сумму почти $15 тыс., и его счет был пуст.

"Я здесь уже 7 месяцев, и мне не заплатили ни цента. Они все обещают проверить, но ничего не происходит", - сказал наемник и добавил со слезами на глазах, что 4 других африканцев, которые приехали с ним в РФ, уже убиты.

Российские наемники на войне против Украины

На стороне оккупантов против Украины воюют наемники из 48 стран. Ранее "Важные истории" идентифицировали 1500 из них и выяснили, как работает российская вербовка иностранцев в Москве. По их данным, только с апреля 2023-го по май 2024-го через московский пункт вербовки на войну могли набрать более 1500 иностранцев.

Вас также могут заинтересовать новости: