Очутились на передовой: африканцы пожаловались СNN, как Россия обманом их заставила воевать

Расследование CNN выявило новые подробности того, как российские агенты вербуют африканцев на войну против Украины.

Журналистам издания удалось выяснить тактику российских вербовщиков, в которую входят привлекательные обещания, данные африканским соискателям работы, а в реальности они получают принудительную военную службу в составе оккупационной армии на передовой в Украине.

CNN просмотрел сотни чатов в приложениях для обмена сообщениями, военные контракты, визы, авиабилеты и ​​бронирования отелей, а также собрал рассказы из первых уст африканских наемников в Украине, чтобы понять, как именно РФ вербует мужчин из Африки пополнять свои ряды.

Видео дня

Издание отметило, что ряд африканских правительств, включая Ботсвану, Уганду, ЮАР и Кению, признали масштабы проблемы. Местные СМИ даже подробно писали о том, как граждан этих стран обманом заставляли становиться наемниками РФ и воевать против Украины. Официальные лица также предостерегли от наемничества.

CNN поговорила с 12 африканскими боевиками, все еще находящимися в Украине - из Ганы, Нигерии, Кении и Уганды, которые заявили, что им предлагали гражданскую работу, например, водителями или охранниками.

Большинство из этих 12 человек сказали, что им обещали подписной бонус в размере $13 тыс., ежемесячную зарплату до $3500 и российское гражданство по окончании службы.

Но, по их словам, когда они прибыли в РФ, их силой завербовали в армию и практически не обучили перед отправкой на передовую. Их заставили подписать военные контракты на русском языке без адвокатов и перевода, как они утверждают. У некоторых отобрали паспорта, что сделало побег невозможным.

Хотя российское законодательство гласит, что солдатами могут стать только иностранцы, знающие русский язык, ни один из африканцев, опрошенных CNN, не говорил по-русски.

"Их зарплаты и бонусы отличались от тех, что предлагались российским солдатам, и даже варьировались между новобранцами. Некоторые также обвиняли недобросовестных вербовщиков или российских коллег в краже с их банковских счетов", - написало издание.

"Когда мы были на передовой, российский солдат под дулом пистолета заставил меня отдать ему мою банковскую карту и ПИН-код к ней", - рассказал CNN один африканский наемник ​на условиях анонимности. Когда он проверил, оказалось, что с его карты сняли бонус на сумму почти $15 тыс., и его счет был пуст.

"Я здесь уже 7 месяцев, и мне не заплатили ни цента. Они все обещают проверить, но ничего не происходит", - сказал наемник и добавил со слезами на глазах, что 4 других африканцев, которые приехали с ним в РФ, уже убиты.

Российские наемники на войне против Украины

На стороне оккупантов против Украины воюют наемники из 48 стран. Ранее  "Важные истории" идентифицировали 1500 из них и выяснили, как работает российская вербовка иностранцев в Москве. По их данным, только с апреля 2023-го по май 2024-го через московский пункт вербовки на войну могли набрать более 1500 иностранцев.

Вас также могут заинтересовать новости: