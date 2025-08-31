Москва явно пытается разогреть недовольство Трампа Европой.

Кремль обвинил Европу в воинственных настроениях, несмотря на то, что именно Москва развязала полномасштабную войну против Украины и отказывается ее прекращать. Новым циничным заявлением отметился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Европейская партия войны сохраняет свой основной тренд. Они не унимаются. Это ярко контрастирует с тем подходом, например, которого придерживается наш президент Путин, да и президент США Трамп, усилия которого по выводу процесса в мирное русло трудно переоценить. И мы признательны ему за эти усилия", – сказал Песков.

Спикер Кремля также заявил, что окончанию войны якобы мешает именно Европа, а вовсе не категорический отказ Путина обсуждать условия мира с украинским президентом.

"Европейцы мешают этим усилиям, европейцы вставляют палки в колёса, европейцы всячески потворствуют и поощряют киевский режим на совершенно абсурдное продолжение линии на несговорчивость", – заявил Песков.

Несмотря на то, что Украина неоднократно выражала готовность к переговорам с РФ на высшем уровне и даже требовала этого, Песков обвинил Киев в нежелании урегулировать конфликт дипломатическими методами.

"Пока мы не видим взаимности из Киева, продолжаем специальную военную операцию", – заявил Песков.

Проблема переговоров с РФ

Как писал УНИАН, ранее президент США заявил, что он якобы договорился с Путиным, что тот лично встретиться с президентом Украины и обсудит условия окончания войны. Владимир Зеленский несколько раз публично выражал готовность встретиться с Путиным и даже призывал Запад надавить на Москву, чтобы Путин тоже согласился на встречу.

Тем временем Россия отказывается от встречи на уровне лидеров, прикрываясь формальными отговорками. Например, глава МИД РФ Сергей Лавров утверждал, что для организации такой встречи сперва якобы нужно "проработать" вопросы, которые будут обсуждать лидеры. Никаких подобных условий перед встречей с Трампом Москва не выдвигала.

Также следует отметить, что обвинения Пескова в адрес Европы, очевидно, являются попыткой подогреть недовольство Трампа европейскими политиками. Накануне британская газета The Telegraph писала, что в Белом доме якобы считают Европу виновной в срыве мирных усилий Трампа. В сегодняшнем заявлении Песков удивительно похоже повторил тезисы этой статьи, видимо, пытаясь надавить именно на эту "мозоль" президента США.

