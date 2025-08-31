Разочарование возникло после серии негативных комментариев про Стива Уиткоффа.

Высокопоставленные представители Белого дома теряют терпение из-за европейских лидеров, которые, как утверждается, в приватных разговорах подталкивают президента Украины Владимира Зеленского ждать "нереального" мирного договора, подрывая стремление президента США Дональда Трампа к миру.

В администрации Трампа считают, что британские и французские официальные лица ведут себя наиболее конструктивно. Однако раздражение растёт в отношении тех стран Европы, которые, по словам американских чиновников, хотят, чтобы США несли все расходы войны, а сами при этом отказываются вносить значимый вклад, пишет The Telegraph.

"Достичь соглашения — это искусство возможного. Но некоторые европейцы продолжают действовать в мире сказок, забывая о том, что для танго нужны двое", - заявил один из высокопоставленных американских чиновников.

Раздражение усилилось на фоне серии негативных публикаций о спецпосланнике Трампа Стиве Уиткоффе, которого представляют как человека неподготовленного к своей роли.

Ранее УНИАН сообщал про реакцию президента Украины на последнюю массированную атаку России. Владимир Зеленский заявил, что политические заявления никак не помогают в этой ситуации, поэтому США, Европе и остальному миру необходимо переходить к действиям.

Руководитель Офиса президента, в свою очередь, недавно встретился со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом в США. "Сегодня все люди понимают, что ceasefire нужен. Сегодня мы говорим: давайте определим четкий срок этого ceasefire, в течение которого все будут 24/7 работать над переговорами и искать вариант какого-то соглашения. И поэтому это появилось из абсолютно логичных соображений", - отметил он.

